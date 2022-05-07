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"Референдуми" окупантів та виплата пенсій під час війни: головні заяви влади за 7 травня

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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7 травня, 13:06
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Що кажуть чиновники щодо ситуації в Україні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські політики зробили низку заяв, які стосуються війни в Україні. В Офісі президента висловилися про так звані "референдуми", які хоче провести Росія. А мер Маріуполя назвав зрадників, які співпрацюють з окупантами. Сайт "Сьогодні" зібрав заяви української влади, чиновників та військового командування за 7 травня.

Заяви РФ про "референдуми" безглузді

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які заяви РФ про нібито "референдуми та народні республіки" є безглуздими. За його словами, цього не буде. Подоляк наголосив, що буде лише збільшення загиблих окупантів.

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"Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області – це Україна", – наголосив Подоляк.

Посол обурений владою Берліна

Посол України у Німеччині Андрій Мельник обурився рішенням влади Берліна заборонити українську символіку на акціях 8-9 травня За його словами, це є катастрофічним політичним рішенням. Мельник закликав місцеву владу скасувати це рішення.

"На такому фоні всі запевнення у солідарності з Україною – порожній звук. Можна зрозуміти зусилля поліції щодо забезпечення безпеки. Але той факт, що нація-жертва та злочинці прирівнюються один до одного, є просто обурливим", — сказав він.

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Зазначимо, пізніше використання української символіки дозволили, але лише протягом певного часу.

Обстріли в Україні

Станом на ранок 7 травня російські окупанти намагаються заблокувати завод "Азовсталь" у Маріуполі. Також вороги обстрілюють населені пункти на Харківщині. Крім того, війська РФ штурмували громадянську інфраструктуру Миколаєва. На Харківщині окупанти здійснили підрив трьох автомобільних мостів з метою уповільнення контрнаступних дій підрозділів Сил оборони. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також у Харківській області окупанти обстрілюють Ізюм із реактивних систем залпового вогню "Ураган", застосовуючи заборонені касетні снаряди, та у своїй пропаганді звинувачують в обстрілі українських захисників. Про це повідомив начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

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Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що при штурмі "Азовсталі" окупанти били із землі, повітря та моря. Крім того, колаборантами у Маріуполі стали представники фракції "ОПЗЖ", вони почали співпрацювати із росіянами.

"Фракція "ОПЗЖ", на жаль, обдурила наших мешканців, і вони обрали її представників. Вони тепер співпрацюють із ворогом: їхній лідер самопроголосив себе керівником зруйнованого міста, його руками стікає кров 20 тисяч убитих маріупольців", – сказав Бойченко.

Бойченко додав, що окупанти, швидше за все, можуть переодягнути українських полонених цивільних, яких утримують у фільтраційних таборах, та змусити взяти участь у параді до 9 травня.

В Україні загинуло 223 дитини

В Україні внаслідок вторгнення РФ постраждали понад 633 дітей, кількість загиблих дітей не змінилася – 223. Зросла кількість поранених – 410. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Втрати окупантів

Збройні сили України прозвітували про кількість загиблих російських окупантів, а також знищеної техніки ворога. Так, наші захисники ліквідували вже 25 100 солдатів РФ. Також розгромлено 1122 танки, 199 літаків та 155 вертольотів.

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі.

"Комуналка" та пенсії

В Україні зараз взагалі не порушується питання підвищення тарифів на комунальні послуги. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

За словами Геруса, найважливіше питання нині – це платіжна дисципліна споживачів, хоча б тих, хто може гасити платіжки.

Деякі пенсіонери не змогли вчасно евакуюватися та потрапили під окупацію чи тимчасове оточення, через що є проблеми з виплатою пенсій. Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що таким людям пенсії виплачуватимуть по-новому.

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Особовий склад 25 100
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1122
Танки
5
ББМ 2713
ББМ
6
Артилерія 509
Артилерія
7
Засоби ППО 84
Засоби ППО
8
РСЗВ 172
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Студент, який рвався на фронт… Єгор Кігітов – член збірної України з кульової стрільби, брат-близнюк чемпіона Європи Гліба Кігітова. Студент другого курсу Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного з перших днів війни пішов добровольцем на передову. Був поранений, обгорів, але після тижня у шпиталі відмовився залишатися у тилу та повернувся на фронт. Загинув, виконуючи бойове завдання.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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