ЗСУ ліквідували понад 25 тисяч російських окупантів – Генштаб

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі

Російські окупанти зазнають величезних втрат в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України відзвітували про кількість загиблих російських окупантів, а також знищену техніку ворога. Так, наші захисники ліквідували вже 25 100 солдатів РФ. Також розгромлено 1122 танки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.05 орієнтовно склали:

Особового складу – 25 100 (+200) осіб ліквідовано

Танків ‒ 1122 (+12) одиниць

Бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) одиниць

Артилерійських систем – 509 (+7) одиниці

РСЗВ – 172 (+1) одиниця

Засобів ППО – 84 (+1) одиниці

Літаків – 199 (+0) одиниць

Вертольотів – 155 (+0) одиниць

Автомобільної техніки та автоцистерн – 1934 (+8) одиниць

Кораблів/катерів – 11 (+0) одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 341 (+17)

Спеціальної техніки – 38 (+0)

Крилатих ракет – 90 (+1)

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі.

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

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Оновлюється щохвилини: додаток з лічильником втрат окупантів випустили в Україні

В Україні з'явився додаток для iPhone, який відображає актуальну статистику втрат російських окупантів в онлайн-режимі, яку можна виводити на робочий стіл за допомогою віджету.

Додаток випущено компанією Alty за підтримки Генерального штабу Збройних сил України, він отримав назву "Російський корабель іди нах@й".

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"Нас надихнула щоденна робота фахівців Генштабу ЗСУ, які ретельно оформляли інформацію щодо знешкодження ворожого особового складу та техніки Росії у своїй інфографіці. Тому на волонтерській основі ми створили зручну програму з набором гарних віджетів для відстеження втрат окупанта та наближення нашої перемоги", – каже генеральний директор компанії Леонід Горєв.

Можна вибрати один із трьох варіантів віджетів за розміром, який буде розміщено на головному екрані вашого смартфона:

маленький – відображає дані про втрати особового складу;

– відображає дані про втрати особового складу; середній – відображає дані про втрати не лише особового складу, а й великої військової техніки;

– відображає дані про втрати не лише особового складу, а й великої військової техніки; великий – охоплює всю інформацію про ворожі втрати, вказані на головному екрані програми.

Серед додаткових опцій програми є картка актуальних повідомлень про повітряну тривогу в Україні, а також можливість переказати кошти на підтримку ЗСУ. Версія для Android-пристроїв очікується пізніше.

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