ЗСУ ліквідували понад 25 тисяч російських окупантів – Генштаб

Збройні сили України відзвітували про кількість загиблих російських окупантів, а також знищену техніку ворога. Так, наші захисники ліквідували вже 25 100 солдатів РФ. Також розгромлено 1122 танки.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.05 орієнтовно склали:
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- Особового складу – 25 100 (+200) осіб ліквідовано
- Танків ‒ 1122 (+12) одиниць
- Бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) одиниць
- Артилерійських систем – 509 (+7) одиниці
- РСЗВ – 172 (+1) одиниця
- Засобів ППО – 84 (+1) одиниці
- Літаків – 199 (+0) одиниць
- Вертольотів – 155 (+0) одиниць
- Автомобільної техніки та автоцистерн – 1934 (+8) одиниць
- Кораблів/катерів – 11 (+0) одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 341 (+17)
- Спеціальної техніки – 38 (+0)
- Крилатих ракет – 90 (+1)
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі.
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
Оновлюється щохвилини: додаток з лічильником втрат окупантів випустили в Україні
В Україні з'явився додаток для iPhone, який відображає актуальну статистику втрат російських окупантів в онлайн-режимі, яку можна виводити на робочий стіл за допомогою віджету.
Додаток випущено компанією Alty за підтримки Генерального штабу Збройних сил України, він отримав назву "Російський корабель іди нах@й".
"Нас надихнула щоденна робота фахівців Генштабу ЗСУ, які ретельно оформляли інформацію щодо знешкодження ворожого особового складу та техніки Росії у своїй інфографіці.
Тому на волонтерській основі ми створили зручну програму з набором гарних віджетів для відстеження втрат окупанта та наближення нашої перемоги", – каже генеральний директор компанії Леонід Горєв.
Можна вибрати один із трьох варіантів віджетів за розміром, який буде розміщено на головному екрані вашого смартфона:
- маленький – відображає дані про втрати особового складу;
- середній – відображає дані про втрати не лише особового складу, а й великої військової техніки;
- великий – охоплює всю інформацію про ворожі втрати, вказані на головному екрані програми.
Серед додаткових опцій програми є картка актуальних повідомлень про повітряну тривогу в Україні, а також можливість переказати кошти на підтримку ЗСУ. Версія для Android-пристроїв очікується пізніше.
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