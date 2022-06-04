Резніков озвучив свій оптимістичний прогноз після закінчення війни

Країна-агресор РФ мріє зібрати "всі російські землі", вважає міністр оборони

Рєзніков спрогнозував терміни закінчення війни. Колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Олексій Резніков поділився оптимістичними прогнозами, що активні бойові дії між Збройними силами України та російськими окупаційними військами припиняться до кінця 2022 року.

Як повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони України, про це Резніков сказав під час участі у міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.

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Деталі

"Росія продовжує докладати зусиль щодо окупації всієї нашої держави. Поки неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року", – сказав він.

Резніков нагадав присутнім, що плани Кремля ґрунтуються на переконанні, що всі землі навколо Росії є "російськими", тому їх, мовляв, потрібно "повернути". Міністр додав, що наступними жертвами російської військової агресії стануть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, якщо Україна з партнерами не зупинить Росію та не послабить її військову міць.

Також він сказав, що російська армія показала всьому світу, що її образ як "другої армії світу" виявився хибним. В Україні ж побачили не регулярну армію сучасної держави, а збіговисько вбивць, мародерів та ґвалтівників.

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Ситуація у Донецькій області

Кілька днів тому під час бойових зіткнень постраждали 3-й та 4-й чернечі корпуси Святогірської Свято-Успенської Лаври. При обстрілі загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон, монах Арістоклій, черниця Варвара. Поранення отримали ієромонахи Йоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій.

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