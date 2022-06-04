Резников озвучил свой оптимистический прогноз по окончанию войны

Страна-агрессор РФ мечтает собрать "все российские земли", считает министр обороны

Резников спрогнозировал сроки окончания войны. Коллаж "Сегодня"

Министр обороны Алексей Резников поделился оптимистичными прогнозами, что активные боевые действия между Вооруженными силами Украины и российскими оккупационными войсками прекратятся до конца 2022 года.

Как сообщает Управление прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом Резников сказал во время участия в международном форуме по безопасности GLOBSEC-2022.

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"Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", - сказал он.

Резников напомнил присутствующим, что планы Кремля основываются на убеждении в том, что все земли вокруг России являются "российскими", поэтому их, дескать, нужно "вернуть". Министр добавил, что следующими жертвами российской военной агрессии станут Польша, страны Балтии, Словакия и другие, если Украина с партнерами не остановит Россию и не ослабит ее военную мощь.

Также он сказал, что российская армия показала всему миру, что ее образ как "второй армии мира" оказался ложным. В Украине же увидели не регулярную армию современного государства, а сборище убийц, мародеров и насильников.

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Ситуация в Донецкой области

Несколько дней назад во время боестолкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпусы Святогорской Свято-Успенской Лавры. При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий.

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