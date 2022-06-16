Рєзніков перерахував зброю, яку отримає Україна за підсумками "Рамштайну-3"

Міністр оборони повідомив про додаткову допомогу

Рєзніков підбив підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн-3" / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна отримає додаткове озброєння від західних партнерів для боротьби з російським агресором за підсумками зустрічі щодо української оборони у форматі "Рамштайн-3". Це буде артилерія, реактивні системи залпового вогню, гармати й вертольоти. Про це написав міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

"Україні нададуть більше озброєння", – повідомив він.

Зокрема, від США Збройні сили України отримають 155-мм гармати, ракетні артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS і протикорабельні ракети Harpoons.

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Також Словаччина передасть вертольоти, Канада, Польща й Нідерланди – артилерію, а Німеччина – реактивні системи залпового вогню.

"Україна продовжить боротьбу за Свободу та Незалежність. Наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну. НАТО має найбільшу єдність у своїй історії. Україна переможе", – наголосив Резніков.

Зустріч "Рамштайн-3"

У Брюсселі у середу, 15 червня, відбулося нове засідання формату "Рамштайн". Зустріч проводилась за ініціативи міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна III та участі глави об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі з метою зміцнення обороноздатності України за участі очільників оборонних відомств близько 50 держав світу. Україну представили глава оборонного відомства Олексій Резніков та заступник головнокомандувача ЗС України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що до "Рамштайну-3" приєдналися ще три країни.

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Україна також отримає новий пакет військової допомоги від США, який включає:

18 одиниць 155-мм гаубиць;

36 тис. 155 мм снарядів;

18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

додаткові снаряди до HIMARS;

4 автомобілі для ремонту техніки;

2 системи берегової охорони з ракетами "Гарпун";

тисячі захищених радіостанцій;

тисячі оптичних пристроїв, зокрема й нічного бачення.

Техніка почне надходити у серпні. Крім того, Словаччина відправить Україні гелікоптери Мі-17, а Канада, Польща та Нідерланди – артилерію.

Також стало відомо, що важке озброєння від Німеччини слід чекати щонайменше пів року. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні сучасне озброєння та оголосив про обмін з Грецією. Однак виникли проблеми: система ППО Iris-T не буде доступна до листопада-грудня, а програмне забезпечення для реактивної системи залпового вогню Mars II доведеться ґрунтовно перепрограмувати.

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Тим часом Литва передасть Україні велику партію зброї, а саме 110 антидронових рушниць власного виробництва загальною вартістю 1,5 млн євро. Зброю назвали "Вбивця орків".