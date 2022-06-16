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Резников перечислил оружие, которое получит Украина по итогам "Рамштайна 3"

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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16 июня, 09:16
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Министр обороны сообщил о дополнительной помощи
Резников подвел итоги встречи в формате "Рамштайн 3"
Резников подвел итоги встречи в формате "Рамштайн 3" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина получит дополнительное вооружение от западных партнеров для борьбы с российским агрессором по итогам встречи по украинской обороне в формате "Рамштайн-3". Это будет артиллерия, реактивные системы залпового огня, пушки и вертолеты. Об этом написал министр обороны Алексей Резников в Twitter.

"Украине предоставят больше военного вооружения", – сообщил он.

В частности, от США Вооруженные силы Украины получат 155 мм пушки, ракетные артиллерийские системы повышенной мобильности HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoons.

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Словакия передаст вертолеты, Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию, а Германия – реактивные системы залпового огня.

"Украина продолжит борьбу за Свободу и Независимость. Наши партнеры и дальше будут поддерживать Украину. НАТО имеет наибольшее единство в своей истории. Украина победит", — подчеркнул Резников.

Встреча "Рамштайн 3"

В Брюсселе в среду, 15 июня, прошло новое заседание формата "Рамштайн". Встреча проводилась по инициативе министра обороны США Ллойда Дж. Остина III и участия Главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли с целью укрепления обороноспособности Украины с участием глав оборонных ведомств около 50 государств мира. Украину представили глава оборонного ведомства Алексей Резников и заместитель Главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что к "Рамштайну-3" присоединились еще три страны .

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Украина также получит новый пакет военной помощи от США, включающий:

  • 18 единиц 155-мм гаубиц;
  • 36 тыс. 155 мм снарядов;
  • 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
  • дополнительные снаряды к HIMARS;
  • 4 автомобиля для ремонта техники;
  • 2 системы береговой охраны с ракетами "Гарпун";
  • тысячи защищенных радиостанций;
  • тысячи оптических устройств, в том числе ночного видения.

Техника начнет поступать в августе. Кроме того, Словакия отправит Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию.

Также стало известно, что тяжелое вооружение от Германии следует ожидать не менее полугода. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине современное вооружение и объявил об обмене с Грецией. Однако возникли проблемы: система ПВО Iris-T не будет доступна до ноября-декабря, а программное обеспечение реактивной системы залпового огня Mars II придется основательно перепрограммировать.

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Тем временем Литва передаст Украине большую партию оружия, а именно 110 антидроновых ружей собственного производства общей стоимостью 1,5 млн евро. Оружие назвали "Убийцей орков".

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