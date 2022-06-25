Рєзніков розповів, чому ЗСУ вдарили по "вишках Бойка"

Міністр оборони назвав вигоду України від пожежі на платформах

/ Фото: Колаж: Сьогодні

РФ використовувала бурові платформи в Чорному морі, по яких вдарила Україна, для захисту своїх кораблів від українського комплексу "Нептун". На захоплених у 2014 платформах вона розміщувала свої станції радіоелектронної боротьби. Про це розповів очыльник Міноборони Олексій Резніков в інтерв’ю ICTV.

"Чому вони мали таке значення? Мало того, що вони крали наш газ, мало того, що вони взагалі вкрадені в України у 2014 році, росіяни розміщували на них свої станції радіоелектронної боротьби", – сказав Резніков.

За його словами, росіяни використовували їх як захист своїх кораблів, ховаючись за ними, щоб наш "Нептун" не міг їх дістати своїми системами наведення.

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"Ось так сталося, що хтось невдало курив на тих вишках, і тепер вони не використовуються для тієї мети, яку задумали росіяни", — додав міністр.

Резніков зазначив, що всі можуть переконатися в тому, що Україна завдала удару по платформах, якщо подивляться на супутникові знімки — там видно, що вони горять.

Удар по платформах

20 червня, керівник окупаційної адміністрації анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що українські війська завдали ракетного удару по бурових платформах "Чорноморнафтогазу", відомих як "вишки Бойка". Він заявив, що проводиться рятувальна операція. За його словами на платформах перебувало 12 людей, 5 ыз них евакуювали. На той час офіційні українські джерела інформацію про подібний обстріл не коментували.

За декілька днів до цього, буксир Чорноморського флоту РФ "Василий Бех", в який поцілили ракетами українські військові, затонув. Сили оборони України завдали удар по буксиру, який віз на захоплений острів Зміїний озброєння та боєприпаси.

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Протикорабельний комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, що призначений для ураження бойових надводних кораблів різних класів.