Резніков повідомив, що Україна де-факто стає членом НАТО

Пункт 5 в угоді про Альянс зовсім не ідеальний

Україна швидко застосовує на практиці те, що передають нам країни НАТО / Колаж "Сьогодні"

Завдяки тому, що країни-члени Організації Північноатлантичного договору надають військову підтримку нашій країні зокрема й зброєю так званого натовського стандарту Україна де-факто стає членом НАТО. Так вважає міністр оборони Олексій Резніков, про що він заявив на онлайн-конференції "Будуємо разом" від видання Forbes Ukraine .

Що відомо

Під час конференції Резніков повідомив, що Альянс передає Україні обладнання, і таким чином українці вже освоїли понад 30 стандартів НАТО.

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"Якщо ми говоримо, що Україна поки що не розглядається країнами НАТО повноправним членом де-юре, тому що має бути консенсус серед країн НАТО. Однак ми, по суті, вже стаємо країною-членом Альянсу де-факто. Тому що ми на східному фланзі нам дають обладнання НАТО, ми з вами вже освоїли понад 30 стандартів НАТО", – пояснив глава Міноборони.

Він зазначив, що партнерів по Альянсу турбує лише 5 стаття НАТО, яку їм дуже не хотілося б застосовувати у разі, якби Україна стала членом Альянсу. Однак після погроз РФ наші партнери з країн Балтії та Польщі відчувають, що пункт 5 в угоді про Альянс зовсім не ідеальний.

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