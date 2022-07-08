Резніков повідомив, що Україна де-факто стає членом НАТО

Завдяки тому, що країни-члени Організації Північноатлантичного договору надають військову підтримку нашій країні зокрема й зброєю так званого натовського стандарту Україна де-факто стає членом НАТО. Так вважає міністр оборони Олексій Резніков, про що він заявив на онлайн-конференції "Будуємо разом" від видання Forbes Ukraine .
Що відомо
Під час конференції Резніков повідомив, що Альянс передає Україні обладнання, і таким чином українці вже освоїли понад 30 стандартів НАТО.
"Якщо ми говоримо, що Україна поки що не розглядається країнами НАТО повноправним членом де-юре, тому що має бути консенсус серед країн НАТО. Однак ми, по суті, вже стаємо країною-членом Альянсу де-факто. Тому що ми на східному фланзі нам дають обладнання НАТО, ми з вами вже освоїли понад 30 стандартів НАТО", – пояснив глава Міноборони.
Він зазначив, що партнерів по Альянсу турбує лише 5 стаття НАТО, яку їм дуже не хотілося б застосовувати у разі, якби Україна стала членом Альянсу. Однак після погроз РФ наші партнери з країн Балтії та Польщі відчувають, що пункт 5 в угоді про Альянс зовсім не ідеальний.
Співробітництво
- При цьому варто враховувати, що Україна обкатує натовську зброю безпосередньо в боях. Військовий аналітик з Австрії Том Купер нещодавно заявив , що ЗСУ вже перевершили війська НАТО і їм є чому навчити теоретиків із НАТО.
- Де-факто Україна вже є членом НАТО. Однак де-юре Альянс може бути не готовим прийняти нашу країну. Про це трохи раніше повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
- Телеканал CNN повідомляє, що Франція вивчає можливість передачі Україні протикорабельних ракет Exocet. Зазначається, що оптимальна дальність стрільби більшості варіацій становить від 50 до 70 км.