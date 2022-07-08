Резников сообщил, что Украина де-факто становится членом НАТО

Благодаря тому, что страны-члены Организации Североатлантического договора оказывают военную поддержку нашей стране в том числе и оружием так называемого натовского стандарта, Украина де-факто становится членом НАТО. Так считает министр обороны Алексей Резников, о чем он заявил на онлайн-конференции "Строим вместе" от издания Forbes Ukraine.
Что известно
Во время конференции Резников сообщил, что Альянс передает Украине оборудование и таким образом украинцы уже освоили более 30 стандартов НАТО.
"Если мы говорим, что Украина пока не рассматривается странами НАТО полноправным членом де-юре, потому что должен быть консенсус среди стран НАТО. Однако мы, по сути, уже становимся страной-членом Альянса де-факто. Потому что мы на восточном фланге, нам дают оборудование НАТО, мы с вами уже освоили более 30 стандартов НАТО", – пояснил глава Минобороны.
Он отметил, что партнеров по Альянсу беспокоит только 5 статья НАТО, которую им очень не хотелось бы применять в случае, если бы Украина стала членом Альянса. Однако после угроз РФ наши партнеры из стран Балтии и Польши ощущают, что пункт 5 в соглашении об Альянсе вовсе неидеален.
Сотрудничество
- При этом стоит учитывать, что Украина "обкатывает" натовское оружие непосредственно в боях. Военный аналитик из Австрии Том Купер недавно заявил, что ВСУ уже превзошли войска НАТО и им есть чему научить теоретиков из НАТО.
- Де-факто Украина уже является членом НАТО. Однако де-юре Альянс может быть не готов, чтобы принять нашу страну. Об этом чуть ранее сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
- Телеканал CNN сообщает, что Франция изучает возможность передачи Украине противокорабельных ракет Exocet. Отмечается, что оптимальная дальность стрельбы большинства вариаций составляет от 50 до 70 км.