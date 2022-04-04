Різанина в Бучі. Геращенко показав яму, в яку загарбники скидали тіла вбитих українців

Окупанти жорстоко замордували сім'ю та кинули тіла в землю

Окупанти жорстоко вбили сім'ю – Геращенко показав їхні тіла. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник міністра внутрішніх справ Антон Гращенко показав відео з місця "поховання" української сім'ї, жорстоко вбитої військовими РФ у Київській області.

"Організував виїзд журналістів топсвітових медіа до села Мотижин Бучанського району, щоб показати звірства російських покручів. На фото – сім'я Ольги Сухненко, старости Мотижинської сільради. Покидьки вбили її, її сина та чоловіка після тортур. Немає і не буде їм прощення! Ми знайдемо, хто це зробив і помстимося!" – йдеться у повідомленні.

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Звірства російських окупантів під Києвом

Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.

У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.