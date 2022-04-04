Різанина в Бучі. Геращенко показав яму, в яку загарбники скидали тіла вбитих українців

Радник міністра внутрішніх справ Антон Гращенко показав відео з місця "поховання" української сім'ї, жорстоко вбитої військовими РФ у Київській області.
"Організував виїзд журналістів топсвітових медіа до села Мотижин Бучанського району, щоб показати звірства російських покручів. На фото – сім'я Ольги Сухненко, старости Мотижинської сільради. Покидьки вбили її, її сина та чоловіка після тортур. Немає і не буде їм прощення! Ми знайдемо, хто це зробив і помстимося!" – йдеться у повідомленні.
Далі по темі
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.
- Російські окупанти в Бучі в підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.