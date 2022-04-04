Резня в Буче. Геращенко показал яму, в которую захватчики сбрасывали тела убитых украинцев

Оккупанты жестоко замучили семью и сбросили тела в землю

Оккупанты жестоко убили семью - Геращенко показал их тела. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник министра внутренних дел Антон Гращенко показал видео с места "захоронения" украинской семьи, жестоко убитой военными РФ в Киевской области.

"Организовал выезд журналистов топ-мировых медиа в село Мотыжин Бучанского района, чтобы показать зверства русских ублюдков. На фото – семья Ольги Сухненко, старосты Мотыжинского сельсовета. Подонки убили ее, ее сына и мужа после пыток. Нет и не будет им прощения! Мы найдем, кто это сделал и отомстим!" – говорится в сообщении.

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