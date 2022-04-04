Резня в Буче. Геращенко показал яму, в которую захватчики сбрасывали тела убитых украинцев

Советник министра внутренних дел Антон Гращенко показал видео с места "захоронения" украинской семьи, жестоко убитой военными РФ в Киевской области.
"Организовал выезд журналистов топ-мировых медиа в село Мотыжин Бучанского района, чтобы показать зверства русских ублюдков. На фото – семья Ольги Сухненко, старосты Мотыжинского сельсовета. Подонки убили ее, ее сына и мужа после пыток. Нет и не будет им прощения! Мы найдем, кто это сделал и отомстим!" – говорится в сообщении.
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Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них – подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.