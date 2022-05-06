РФ почала завдавати масовані ракетні та авіаудари на Запорізькому напрямку

Росіяни почали серйозно обстрілювати населені пункти у Запорізькому напрямку. Про це повідомив речник Запорізької ОВА полковник Іван Ареф'єв.
Він зазначив, що донедавна на Запорізькому напрямі ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, щоб обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи.
"Сьогодні близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, завдаються ракетні та авіаудари", — повідомив речник ЗОВА.
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