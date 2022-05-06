РФ начала наносить массированные ракетные и авиаудары на Запорожском направлении

Россияне начали серьезно обстреливать населенные пункты на Запорожском направлении. Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА полковник Иван Арефьев.
Он отметил, что до недавнего времени на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел, но оказывал огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения.
"Сегодня около 11:00 враг активно применил авиацию и артиллерию по Гуляйполю. Массированными артобстрелами русская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, наносятся ракетные и авиаудары", – сообщил спикер ЗОВА.
Война в Украине 6 мая
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