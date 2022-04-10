РФ направила 12-кілометрову колону техніки у бік Донбасу – знімки з супутника

Колона пішла через селище Великий Бурлук, розташоване на схід від Харкова

Російська техніка рухається на Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"

З'явилися супутникові знімки, на яких можна побачити, як 8 квітня колона російської військової техніки довжиною 12 кілометрів рухалася у бік півдня через Великий Бурлук у Харківській області.

Про це повідомляє CNN.

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На опублікованих знімках можна побачити броньовані машини, вантажівки з артилерією, що буксирується, і допоміжним обладнанням.

Колона пішла через селище Великий Бурлук, розташоване на схід від Харкова, неподалік кордону України з Росією.

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Техніка РФ рухається у бік Донбасу. Фото: Maxar Technologies

Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь. Про це він сказав під час брифінгу у Брюсселі.

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"Битва за Донбас нагадуватиме вам, говорю це з жалем, але це правда, нагадуватиме Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків та артилерії. Це не буде локальна операція Росії, з урахуванням того, як вона до цього готується", – зазначив Кулеба.