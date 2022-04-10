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РФ направила 12-кілометрову колону техніки у бік Донбасу – знімки з супутника

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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10 квітня, 12:37
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Колона пішла через селище Великий Бурлук, розташоване на схід від Харкова
Російська техніка рухається на Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"
Російська техніка рухається на Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"

З'явилися супутникові знімки, на яких можна побачити, як 8 квітня колона російської військової техніки довжиною 12 кілометрів рухалася у бік півдня через Великий Бурлук у Харківській області.

Про це повідомляє CNN.

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На опублікованих знімках можна побачити броньовані машини, вантажівки з артилерією, що буксирується, і допоміжним обладнанням.

Колона пішла через селище Великий Бурлук, розташоване на схід від Харкова, неподалік кордону України з Росією.

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Техніка РФ рухається у бік Донбасу. Фото: Maxar Technologies

Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь. Про це він сказав під час брифінгу у Брюсселі.

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"Битва за Донбас нагадуватиме вам, говорю це з жалем, але це правда, нагадуватиме Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків та артилерії. Це не буде локальна операція Росії, з урахуванням того, як вона до цього готується", – зазначив Кулеба.

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Ранок 8 квітня. Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами вокзалу в Краматорську: 52 людини загинули, із них 5 – діти... 109 поранених *Дані на 23.00 8 квітня.
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Жінка із села Перемога Баришівського району (Київщина). Смілива українка викрала в окупантів ящик із боєприпасами та сховала у крольчатнику. А коли прийшли наші, покликала бійців ЗСУ зі словами: “Хлопці, я маю для вас гостинець. Віджала у рашистів! Використайте за призначенням!” І вручила “трофей”. З таким народом неможливо програти.
Слава Україні!
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Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

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