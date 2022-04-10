РФ направила 12-километровую колонну техники в сторону Донбасса – снимки со спутника

Колонна пошла через поселок Большой Бурлук, расположенный к востоку от Харькова

Российская техника двигается на Донбасс. Фото: коллаж "Сегодня"

Появились спутниковые снимки, на которых можно увидеть, как 8 апреля колонна российской военной техники протяженностью 12 километров двигалась в сторону юга через Большой Бурлук в Харьковской области.

Об этом сообщает CNN.

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На опубликованных снимках можно увидеть бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием.

Колонна пошла через поселок Большой Бурлук, расположенный к востоку от Харькова, недалеко от границы Украины с Россией.

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Техника РФ двигается в сторону Донбасса. Фото: Maxar Technologies

Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений. Об этом он сказал во время брифинга в Брюсселе.

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"Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, но это правда, будет напоминать Вторую мировую войну. С крупными операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, с учетом того, как она к этому готовится", – отметил Кулеба.