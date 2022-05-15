РФ вдарила по військовому об'єкту біля кордону з Польщею: ракети запустили з Чорного моря

У військовий об'єкт у Львівській області потрапило чотири ракети, дві були збиті нашими ППО

РФ ударила по військовому об'єкту на кордоні з Польшей / Фото: Колаж: Сьогодні

Підрозділи ПВК "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети армії РФ у Львівській області.

Про це пише голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький

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"Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів. Чотири ракети ворога потрапили в один із об'єктів військової інфраструктури Львівської області. Об'єкт повністю зруйнований. За попередньою інформацією, жертв або постраждалих немає. За медичною допомогою ніхто не звертався", – розповів він. .

Обстріл Львівської області

Сьогодні вранці було чути близько 8 вибухів в. Ні Жителі Львова, ні Львівщини не були в курсі, звідки були звуки: ППО або ракетний обстріл. Пізніше стала зрозумілою ситуація в регіоні.

Що відбувається в Україні

Ситуація в Україні 15 травня

У Херсонську область почали приїжджати російські чиновники . Вони намагаються створити вигляд нібито гуманітарної турботи про місцевих жителів та картинку для телебачення РФ.

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З 15 травня міняється час комендантської години у Києві та області. Крім того, міністри закордонних справ країн НАТО зберуться на дводенну зустріч у Берліні.

У Запорізькій області російські окупанти влаштували справжні звірства зі своїми ж товаришами по службі. Загарбники створили в'язницю тим, хто відмовляється воювати. Крім того, вони спалюють тіла своїх загиблих військових у курнику.

На Слов'янському напрямі окупанти намагалися прорвати оборону українських військ . На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не робив.