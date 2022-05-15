РФ ударила по военному объекту у границы с Польшей: ракеты запустили с Черного моря

В военный объект во Львовской области попало четыре ракеты, две были сбиты нашими ПВО

РФ ударила по военному объекту у границы с Польшей / Фото: Коллаж: Сегодня

Подразделения ПВК "Запад" Воздушных Сил ВС Украины уничтожили две крылатые ракеты армии РФ во Львоской области.

Об этом пишет глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий

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"Запускал их враг из акватории Черного моря. Вероятно с подлодок. Четыре ракеты врага попали в один из объектов военной инфраструктуры Львовской области. Объект полностью разрушен. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался",- рассказал он.

Обстрел Львовской области

Сегодня утром было слышно около 8 взрывов. Ни Жители Львова, ни Львовской области не были в курсе откуда были звуки: ПВО или ракетный обстрел. Позже стала ясна ситуация в регионе.

Что происходит в Украине

Ситуация в Украине 15 мая

В Херсонскую область начали приезжать российские чиновники. Они пытаются создать вид якобы гуманитарной заботы о местных жителях и картинку для телевидения РФ.

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С 15 мая меняется время комендантского часа в Киеве и области. Кроме того, министры иностранных дел стран НАТО соберутся на двухдневную встречу в Берлине.

В Запорожской области российские оккупанты устроили настоящие зверства со своими же сослуживцами. Захватчики создали тюрьму для тех, кто отказывается воевать. Кроме того, они сжигают тела своих погибших военных в курятнике.

На Славянском направлении оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск. На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.