Рінат Ахметов: "Боятися треба не спецслужб, а своєї совісті"

В інтерв'ю "НВ" український підприємець розповів про три місяці війни, відносини влади з бізнесом та майбутні інвестиції.

Проект "НВ" пише, що Рінат Ахметов – незмінний лідер ТОП-100 найбагатших громадян України від НВ та Dragon Capital і один із найвпливовіших громадян країни. "Його не можна назвати архітектором кланово-олігархічної моделі, яка процвітала в довоєнній Україні, але він вміло скористався її можливостями, сформувавши найбільшу фінансово-промислову групу з активами в металургії, енергетиці, медіа та банківській сфері", – зазначає видання.

"Війна повністю змінила і Україну, і Ахметова. З 24 лютого він — взірець бізнесмена, який для перемоги використовує всі свої фінансові та промислові ресурси. При цьому залишається в Україні і публічно, на відміну від деяких колег по дуже великому бізнесу, називає дії росії геноцидом, а російського диктатора путіна — військовим злочинцем. Як постраждав бізнес Ахметова, коли закінчаться гроші у його благодійного фонду, як уникнути зловживань при відновленні України після війни? НВ передало через пресслужбу 15 питань для бізнесмена. Публікуємо його письмові відповіді."

— Якою була ваша перша реакція, коли російські війська перетнула північні кордони? Чи довелось вам евакуйовуватися?

— Морально я був готовий до початку війни. Про ймовірне вторгнення росії говорили всі наші західні друзі впродовж чотирьох місяців. Війну я зустрів у своєму ліжку в Києві. Помічник мене розбудив і сказав — прокидайтеся, почалася війна. З того часу я перебуваю в Україні й нікуди не евакуювався.

— Чому, на відміну від інших представників крупного бізнесу, ви не виїхали з країни ввечері 23 лютого? Вас заспокоїла впевненість Володимира Зеленського на зустрічі з бізнесом?

— Після зустрічі з Президентом 23 лютого я вечеряв зі своїми друзями в себе вдома, у Києві. Вони здебільшого, як і я, були певні, що війна почнеться. І вони мені поставили це питання — чому я не поїхав відразу. Вам відповім так само, як і їм — війну я зустріну у своєму будинку, в Україні, як і ви. Прилетіти і відразу повернутися — неприпустимо для мене, дуже соромно по-людськи.

— SCM переносить потужності кількох підприємств на захід України. Це означає, на вашу думку, що Путін уже не зможе туди дістатись?

— Перенесення підприємств — це тимчасовий вимушений захід для забезпечення енергобезпеки країни та збереження життів людей. А в що я вірю — то це в нашу перемогу, з Кримом та Донбасом у складі єдиної України.

— Ви багато років були у Партії регіонів та підтримували Віктора Януковича. Були частиною еліти, яка займала позицію, яку багато хто в Україні вважав проросійською — наближення України до союзу з РФ. Після 2014 року ви підкреслюєте власну патріотичну позицію. Що для вас Україна і як відповідь на це питання змінилась за останні 8 років? Яка людина чи люди сильніше за інших на це вплинули?

— Моя позиція незмінна. Я був, є й буду проукраїнським, як і мої погляди, і цінності. Саме тому впродовж довгих років я — найбільший приватний інвестор, роботодавець та платник податків України. І бачу Україну вільною, демократичною європейською країною. У 2012 році я припинив бути депутатом парламенту й не займаюся політикою 10 років. Я не раз говорив, що мій похід у політику був помилкою. Невиправдана та жорстока агресія росії проти України та воєнні злочини путіна лише зміцнили мою позицію — що Україна має бути незалежною та сильною як ніколи.

— Чи є у вас впевненість, що ваш ключовий бізнес партнер Вадим Новинський, який лише нещодавно отримав український паспорт, так само розділяє цей патріотизм?

— Так, та його заяви свідчать про це.

Рінат Ахметов у Маріуполі у лютому 2022 року / Фото: НВ

— Після повномасштабного вторгнення РФ ваші вислови стали більш радикальними, ніж раніше. З чим це пов’язано? Чи не боїтеся стати мішенню для спецслужб РФ? Ваші колеги по великому бізнесу, приміром Ігор Коломойський чи Сергій Льовочкін з 24 лютого "набрали в рот води" і мовчать.

— 24 лютого росія розв’язала в Україні страшну війну. Вона напала на нашу країну без жодної причини та приводу, російські військові вбили десятки тисяч мирних громадян, дітей, жінок та людей похилого віку, зруйнували інфраструктуру нашої країни. Дії Росії в Україні – це геноцид та воєнні злочини. Це не радикальна, а чесна і справедлива позиція, на якої я наполягаю і не боюся її займати. Боятися треба не спецслужб, а власного сумління. Мовчати в цій ситуації я не буду — для мене це неприпустимо.

— Здається, між вами та владою встановилося повне порозуміння, однак ще декілька місяців тому це було відверте протистояння. За якими саме правилами мають співіснувати влада та бізнес після завершення війни?

— З мого боку не було жодного протистояння. Я думаю, ми всі – і президент, й уряд, і бізнес, і кожен українець — хочемо, щоби Україна була вільною, сильною та успішною. За нашу свободу зараз мужньо бореться наша українська армія. Вважаю, що Україна має якнайшвидше стати повноправним членом Європейського Cоюзу. А там правила та відносини між владою та бізнесом прописані вже десятиліттями. За цими правилами ми маємо і жити, і будувати країну.

— Ваш фонд надав допомоги понад 1 мільярд гривень. Пряме запитання: коли у Фонда Ріната Ахметова закінчаться гроші? Який у нього бюджет?

— Допомогу надає не лише Фонд, а й усі бізнеси SCM та ФК Шахтар. Станом на сьогодні я виділив на допомогу Україні 100 млн євро. З них вже витрачено 70 млн євро. Ми допомагаємо мирним людям, які постраждали від воєнної агресії РФ — привозимо продукти, ліки. Наші енергетики, часто ризикуючи власним життям, відновлюють світло, повертаючи до українських міст, селищ мирне життя. Ми допомагаємо українській армії та силам ТРО. Там, де це можливо, ми працюємо для потреб фронту. Наші металургійні комбінати виробляють протитанкові їжаки та сталь для бронежилетів. І ми не плануємо зупинятися. Допомагатимемо Україні та українцям стільки, скільки потрібно.

— Як ви оцінюєте вже наявні загальні втрати холдингу СКМ від війни у грошовому вираженні? Все це ви будете вимагати від Росії у суді? Чи триває збір документів для позовної заяви, коли вона може надійти і куди?

— Після початку широкомасштабного нападу рф 24 лютого 2022 року такі підприємства як Азовсталь, ММК ім. Ілліча, Авдіївський коксохім, Луганська ТЕС і ще десятки об'єктів промислової інфраструктури й зеленої енергетики частково або повністю знищено, або вимушено виведено з експлуатації. Капіталізація цих об'єктів до початку війни становила десятки мільярдів доларів. Однозначно ми пред’явимо позови до Росії і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків та втраченого бізнесу. Вже зараз активно ведеться кропітка юридична робота з цих питань. Ми будемо пред’являти позови у всіх міжнародних та національних інстанціях.

— Все, що сталося у Маріуполі, — трагедія. Однак все-таки які приблизно втрати Метінвесту конкретно від знищення заводу Ілліча та Азовсталі?

— За відновлювальною вартістю втрати ММК ім. Ілліча та Азовсталі через російську агресію становлять від $17 до $20 млрд. Остаточну суму буде визначено в позовній заяві до росії.

— Який запас міцності у ДТЕК, Метінвесту, ПУБМ та Медіа Групи Україна? ДТЕК вже допустив дефолт. Як щодо решти?

— Ситуація в бізнесі така ж складна, як і у всій українській економіці. Але зараз ми обслуговуємо всі боргові зобов’язання. Компанія ДТЕК разом із кредиторами вже провела реструктуризацію свого боргового портфеля.

— У що надалі буде інвестувати СКМ? Логістика, інфраструктура?

— Після закінчення війни ми далі інвестуватимемо в Україну. Ми, SCM, беремо і братимемо найактивнішу участь у відновленні. Ми маємо два ключові пріоритети — відновлення промислового потенціалу й забезпечення енергетичної незалежності. Для відновлення розбомбленої інфраструктури країни підприємства групи Метінвест збільшать свій потенціал із виробництва металургійної продукції з урахуванням того, що ми тимчасово втратили Азовсталь і ММК ім. Ілліча з річним обсягом виробництва 10 млн тон сталі. Підприємства ДТЕК і далі розвиватимуть ключовий напрям — зелену енергетику і збільшуватимуть її обсяг, незважаючи на тимчасову втрату 500 мегават вітрової генерації, а також збільшуватимуть обсяг видобутку такого необхідного для України газу і вугілля, вироблятимуть електроенергію, інвестуватимуть у мережі. Ми маємо дуже сильну, мотивовану команду і величезний досвід. Ми віримо в нашу країну і віримо в нашу перемогу.

— Якою є ваша роль в тому що з компаній СКМ почали звільняти топ-менеджерів з російськими паспортами? Чому цього не зробили раніше? І чому навпаки активно залучали в минулому?

— Я не займався й не займаюся підбором персоналу. SCM — це професійна команда, яка сама визначає кадрову політику.

— За повідомленнями ЗМІ, раніше у вас були складні стосунки з офіційними структурами США, через що ви не мали американської візи. Чи відчуваєте ви якісь зміни в цьому питанні зараз?

— США — це союзник України. А як показав час — це і великий друг України, якому я особисто вдячний за безпрецедентну допомогу нашій країні. У мене ніколи не було складних стосунків з офіційними структурами США.

— Зараз на Заході і в нас обговорюють аналог плану Маршала для України. Які кроки необхідні, щоб ця допомога була використана за призначенням?

— Україні життєво необхідний безпрецедентний пакет міжнародної допомоги — новий план Маршала за участю всіх країн великої сімки, ЄС та міжнародних фінансових інституцій. Мета цього плану — побудова нової, сильної, європейської України-члена ЄС, із сильними інституціями, верховенством права, чіткими антикорупційними правилами, демократичною політичною системою та справедливою державою щодо своїх громадян. Такий план — це сотні мільярдів доларів та чіткі пріоритети: безпечна Україна із сильною армією, будівництво нової інфраструктури, відновлення промислового потенціалу, нова транспортна логістика, енергетична незалежність та інвестиції у відновлювані джерела, продовольча безпека, соціальна політика. Реалізація цих цілей потребуватиме неймовірних зусиль, професіоналізму та прозорості від української влади, бізнесу, суспільства та чіткої координації з нашими партнерами. Така координація можлива в межах спеціально створеного міжнародного міжурядового консорціуму.