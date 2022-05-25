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Ринат Ахметов: "Бояться надо не спецслужб, а своей совести"

Интервью
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25 мая, 20:06
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В интервью "НВ" украинский предприниматель рассказал о трех месяцах войны, отношениях власти с бизнесом и будущих инвестициях.
Ринат Ахметов в Мариуполе 16 февраля 2022 года
Ринат Ахметов в Мариуполе 16 февраля 2022 года

Проект "НВ" пишет, что Ринат Ахметов — бессменный лидер ТОП-100 самых богатых граждан Украины от НВ и Dragon Capital и один из самых влиятельных граждан страны. "Его нельзя назвать архитектором кланово-олигархической модели, которая процветала в довоенной Украине, но он умело воспользовался ее возможностями, сформировав крупнейшую финансово-промышленную группу с активами в металлургии, энергетике, медиа и банковской сфере", – отмечает издание.

"Война полностью изменила и Украину, и Ахметова. С 24 февраля он — образцовый пример бизнесмена, который для победы использует все свои финансовые и промышленные ресурсы. При этом остается в Украине и публично, в отличие от некоторых коллег по очень большому бизнесу, называет действия россии геноцидом, а российского диктатора путина — военным преступником.

Как пострадал бизнес Ахметова, когда закончатся деньги у его благотворительного фонда, как избежать злоупотреблений при восстановлении Украины после войны? НВ передало через пресс-службу 15 вопросов для бизнесмена. Публикуем его письменные ответы."

— Какой была ваша первая реакция, когда российские войска пересекли границу? Пришлось ли вам эвакуироваться?

— Морально я был готов к началу войны. О вероятном вторжении россии говорили все наши западные друзья на протяжении четырех месяцев. Войну я встретил в своей постели в Киеве. Помощник меня разбудил и сказал: вставайте, началась война. С тех пор я нахожусь в Украине и никуда не эвакуировался.

— Почему, в отличие от других представителей крупного бизнеса, вы не выехали из страны вечером 23 февраля? Вас успокоила уверенность Владимира Зеленского на встрече с бизнесом?

— После встречи с президентом 23 февраля вечером я ужинал со своими друзьями у себя дома, в Киеве. Большинство, как и я, были уверены, что война начнется. И они мне задали этот же вопрос: почему я не уехал сразу. Вам отвечу то же, что сказал и им: войну я встречу в своем доме, в Украине, как и вы. Прилететь и тут же улететь — недопустимо для меня, очень стыдно по-человечески.

— СКМ переносит мощности нескольких предприятий на запад Украины. Это значит, по вашему мнению, что Путин уже не сможет туда добраться?

— Перенос предприятий — это временная вынужденная мера для обеспечения энергобезопасности страны и сохранения жизней людей. А во что я верю — так это в нашу победу, с Крымом и Донбассом в составе единой Украины.

— Вы много лет были в Партии регионов и поддерживали Виктора Януковича. Были частью элиты, занимавшей позицию, которую многие в Украине считали пророссийской — приближение Украины к союзу с РФ. После 2014 года вы подчеркиваете собственную патриотическую позицию. Что для вас Украина и как ответ на этот вопрос изменился за последние 8 лет?

— Моя позиция неизменна. Я был, есть и буду проукраинским, так же как и мои взгляды, и ценности. Именно поэтому в течении долгих лет я — самый крупный частный инвестор, работодатель и налогоплательщик Украины. И вижу Украину свободной, демократической европейской страной. В 2012 году я прекратил быть депутатом парламента и не занимаюсь политикой 10 лет. Я неоднократно говорил, что мой поход в политику был ошибкой. Неоправданная и жестокая агрессия россии против Украины и военные преступления путина только укрепили мою позицию: Украина должна быть независимой и сильной как никогда.

— Есть ли у вас уверенность, что ваш ключевой бизнес партнер Вадим Новинский, недавно получивший украинский паспорт, так же разделяет этот патриотизм?

— Да, и его заявления говорят об этом.

Ринат Ахметов в Мариуполе в феврале 2022 года
Ринат Ахметов в Мариуполе в феврале 2022 года / Фото: НВ

— После полномасштабного вторжения России ваши высказывания стали более радикальными, чем раньше. С чем это связано? Не боитесь ли стать мишенью для спецслужб РФ? Ваши коллеги по крупному бизнесу, например, Игорь Коломойский, Сергей Левочкин с 24 февраля "набрали в рот воды" и молчат.

— 24 февраля россия развязала в Украине страшную войну. Она напала на нашу страну без единой причины и предлога, российские военные убили десятки тысяч мирных граждан, детей, женщин и стариков, разрушили инфраструктуру нашей страны. Действия россии в Украине — это геноцид и военные преступления. Это не радикальная, а честная и справедливая позиция, на которой я настаиваю и не боюсь ее занимать. Бояться нужно не спецслужб, а собственной совести. Молчать в этой ситуации я не буду — для меня это недопустимо.

— Кажется, между вами и властью установилось полное взаимопонимание, однако еще несколько месяцев назад мы видели откровенное противостояние. По каким правилам должны сосуществовать власть и бизнес после завершения войны?

— С моей стороны не было никакого противостояния. Я думаю, мы все — и президент, и правительство, и бизнес, и каждый украинец — хотим, чтобы Украина была свободной, сильной и успешной. За нашу свободу сейчас мужественно сражается наша украинская армия. Считаю, что Украина должна как можно быстрее стать полноправным членом Европейского союза. А там правила и отношения между властью и бизнесом прописаны уже десятилетиями. По этим правилам мы и должны жить, и строить страну.

— Ваш фонд оказал помощи более, чем на 1 млрд гривен. Прямой вопрос: когда у Фонда Рината Ахметова закончатся деньги? Какой у него бюджет?

— Помощь оказывает не только Фонд, но и все бизнесы СКМ, и ФК Шахтер. На сегодня я выделил на помощь Украине 100 млн евро. Из них уже израсходовано 70 млн евро. Мы помогаем мирным людям, пострадавшим от военной агрессии РФ — привозим продукты, лекарства. Наши энергетики, зачастую рискуя собственной жизнью, восстанавливают свет, возвращая в украинские города, села мирную жизнь. Мы помогаем украинской армии и силам ТРО. Там, где это возможно, мы работаем для нужд фронта. Наши металлургические комбинаты производят противотанковые ежи и сталь для бронежилетов. И мы не планируем останавливаться. Будем помогать Украине и украинцам столько, сколько нужно.

— Какие вы оцениваете уже имеющиеся общие потери холдинга СКМ от войны в денежном выражении? Все это вы потребуете от России в суде? Идет ли сбор документов для искового заявления, когда оно может поступить и куда?

— После начала широкомасштабного наступления РФ 24 февраля 2022 года Азовсталь, ММК им. Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и еще десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики частично или полностью уничтожены, или вынужденно выведены из эксплуатации. Капитализация этих объектов до начала войны составляла десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к рф и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях.

— Все, что произошло в Мариуполе — трагедия. И все же, каковы приблизительно потери Метинвеста конкретно от уничтожения завода им. Ильича и Азовстали?

— По восстановительной стоимости оценка потерь ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляет от 17 до 20 млрд долларов. Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении к рф.

— На сколько месяцев хватит запаса прочности у ДТЭК, Метинвеста, ПУБМ и Медиа Группы Украина? ДТЭК уже допустил дефолт. Как насчет остальных?

— Ситуация в бизнесе такая же сложная, как и во всей украинской экономике. Но на данный момент мы обслуживаем все долговые обязательства. Компания ДТЭК совместно с кредиторами уже провела реструктуризацию своего долгового портфеля.

— Во что в дальнейшем будет инвестировать СКМ? Логистика, инфраструктура?

— После окончания войны мы продолжим инвестировать в Украину. Мы, СКМ, принимаем и будем принимать самое активное участие в восстановлении страны. У нас есть два ключевых приоритета — возобновление промышленного потенциала и обеспечение энергетической независимости. Для восстановления разбомбленной инфраструктуры Украины предприятия группы Метинвест увеличат свой потенциал по производству металлургической продукции с учетом того, что мы временно потеряли Азовсталь и ММК им. Ильича с годовым объемом производства 10 млн тонн стали. Предприятия ДТЭК будут дальше развивать ключевое направление — зеленую энергетику и увеличивать ее объем, несмотря на временную потерю 500 мегаватт ветровой генерации, а также увеличивать объем добычи столь необходимого для Украины газа и угля, будут производить электроэнергию, инвестировать в сети. У нас есть очень сильная, мотивированная команда и огромный опыт. Мы верим в нашу страну и верим в нашу победу.

— Какова ваша роль в том, что из компаний СКМ начали увольнять топ-менеджеров с российскими паспортами? Почему этого не сделали раньше? И почему, наоборот, активно привлекали в прошлом?

— Я не занимался и не занимаюсь подбором персонала. СКМ — это профессиональная команда, которая сама определяет кадровую политику.

— По сообщениям СМИ, раньше у вас были сложные отношения с официальными структурами США, из-за чего у вас не было американской визы. Чувствуете ли вы какие-либо изменения в этом вопросе сейчас?

— США — это союзник Украины. А как показало время — это и большой друг Украины, которому я лично благодарен за беспрецедентную помощь нашей стране. У меня никогда не было сложных отношений с официальными структурами США.

— Сейчас на Западе и у нас обсуждают аналог Плана Маршала для Украины. Какие шаги необходимы, чтобы эта помощь была использована по назначению?

— Украине жизненно необходим беспрецедентный пакет международной помощи — новый план Маршала при участии все стран большой семерки, ЕС и международных финансовых институтов. Цель этого плана — построение новой, сильной, европейской Украины-члена ЕС, с сильными институтами, верховенством права, четкими антикоррупционными правилами, демократической политической системой и справедливым государством по отношению к своим гражданам. Такой план — это сотни миллиардов долларов и четкие приоритеты: безопасная Украина с сильной армией, строительство новой инфраструктуры, восстановление промышленного потенциала, новая транспортная логистика, энергетическая независимость и вложения в возобновляемые источники, продовольственная безопасность, социальная политика. Реализация этих целей потребует неимоверных усилий, профессионализма и прозрачности от украинской власти, бизнеса, общества и четкой координации с нашими партнерами. Такая координация возможна в рамках специально созданного международного межправительственного консорциума.

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