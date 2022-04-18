Россия атаковала Днепропетровскую область, 60% ракет сбили ПВО

О том, были ли прилеты вражеских ракет, пока неизвестно

Украинские ПВО сбили 60% ракет, летевших в Днепропетровскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 18 апреля российские военные ударили ракетами по Днепропетровской области. Однако 60% ракет сбили украинские ПВО.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

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Он рассказал, что ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области.

"Но 60% ракет были сбиты нашей ПВО. Мы нелегкая добыча", – рассказал Резниченко.

Оккупанты усилили обстрелы области

В течение суток, 17 апреля, в Днепропетровской области зафиксирован один вражеский обстрел. В результате погиб один человек. Обстрелы вели из Херсонской области по окрестностям Криворожского района.

"К сожалению, один человек погиб. Сейчас границы Днепропетровщины защищены. Вся инфраструктура работает. Держимся. Победа будет за нами", – написал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Ранее, 8 апреля, оккупанты били по мирным жителям и гражданским объектам с воздуха. Было три обстрела территории Днепропетровской области в течение дня. Четыре человека погибли, еще семь получили ранения.

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