Россия атаковала Днепропетровскую область, 60% ракет сбили ПВО

Утром 18 апреля российские военные ударили ракетами по Днепропетровской области. Однако 60% ракет сбили украинские ПВО.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
Он рассказал, что ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области.
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"Но 60% ракет были сбиты нашей ПВО. Мы нелегкая добыча", – рассказал Резниченко.
Оккупанты усилили обстрелы области
В течение суток, 17 апреля, в Днепропетровской области зафиксирован один вражеский обстрел. В результате погиб один человек. Обстрелы вели из Херсонской области по окрестностям Криворожского района.
"К сожалению, один человек погиб. Сейчас границы Днепропетровщины защищены. Вся инфраструктура работает. Держимся. Победа будет за нами", – написал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Ранее, 8 апреля, оккупанты били по мирным жителям и гражданским объектам с воздуха. Было три обстрела территории Днепропетровской области в течение дня. Четыре человека погибли, еще семь получили ранения.
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