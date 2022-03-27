Росія боїться української ППО: у розвідці Британії розповіли чому

РФ продовжує завдавати ракетних ударів по об'єктах в Україні, у тому числі по багатьох густонаселених житлових районах

Росія хоче зменшити вразливість своїх літаків до українських сил ППО / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Росія боїться військ протиповітряної оборони України, тому й б'є крилатими ракетами. Відмова або зменшення застосування цієї зброї ускладнить становище РФ, пов'язане з обмеженими запасами, що змусить Росію повернутися до менш сучасних ракет або піти на більший ризик для своїх літаків.

Про це в Twitter повідомили у розвідці Британії.

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"Росія продовжує покладатися на "дистанційні" боєприпаси, які запускаються з російського повітряного простору, щоб зменшити вразливість своїх літаків до українських сил ППО", – йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що російські військово-повітряні та ракетні сили продовжують завдавати ударів по об'єктах на території України, у тому числі по багатьох об'єктах у густонаселених житлових районах.

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Російська Федерація почала перейти на stand-off munitions, що сягають з російською територією, в ордері, щоб зменшити свої Aircrafts exposure до Української сфери безпеки. - Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 26, 2022

Україні потрібні літаки та ППО

Україна потребує систем протиповітряної оборони, тому що Росія продовжує ракетними ударами знищувати міста та села. Від постійних бомбардувань гинуть та страждають цивільні люди. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

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"Найбільші наші втрати сьогодні – це люди. Звичайні цивільні люди, які гинуть і страждають від постійних бомбардувань, авіа- і ракетних ударів в українських містах і селах", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що з перших днів війни українці зверталися до НАТО з проханням закрити небо від бомб та ворожих літаків.

"Цього не відбулося, на превеликий жаль. Але тоді дайте нам зброю, яка зможе допомогти нам самим захистити своє небо. Дайте нам літаки, ППО", – сказав Зеленський.

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