Россия боится украинской ПВО: в разведке Британии рассказали почему

Россия боится войск противовоздушной обороны Украины, поэтому и бьет крылатыми ракетами. Отказ или уменьшение применения этого оружия усложнит положение РФ, связанное с ограниченными запасами, что заставит Россию возвратиться к менее современным ракетам или пойти на больший риск для своих самолетов.

Об этом в Twitter сообщили в разведке Британии.

"Россия продолжает полагаться на "дистанционные" боеприпасы, запускаемые с российского воздушного пространства, чтобы уменьшить уязвимость своих самолетов к украинским силам ПВО", - говорится в сообщении.

В разведке добавили, что российские военно-воздушные и ракетные силы продолжают наносить удары по объектам на территории Украины, в том числе по многим объектам в густонаселенных жилых районах.

