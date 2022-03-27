Россия боится украинской ПВО: в разведке Британии рассказали почему

Россия боится войск противовоздушной обороны Украины, поэтому и бьет крылатыми ракетами. Отказ или уменьшение применения этого оружия усложнит положение РФ, связанное с ограниченными запасами, что заставит Россию возвратиться к менее современным ракетам или пойти на больший риск для своих самолетов.
Об этом в Twitter сообщили в разведке Британии.
"Россия продолжает полагаться на "дистанционные" боеприпасы, запускаемые с российского воздушного пространства, чтобы уменьшить уязвимость своих самолетов к украинским силам ПВО", - говорится в сообщении.
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В разведке добавили, что российские военно-воздушные и ракетные силы продолжают наносить удары по объектам на территории Украины, в том числе по многим объектам в густонаселенных жилых районах.
(2/3)— Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 26, 2022
Russia continues to rely on stand-off munitions launched from within Russian airspace, in order to reduce their aircrafts exposure to Ukrainian air defence forces.
Украине нужны самолеты и ПВО
Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, потому что Россия продолжает ракетными ударами уничтожать города и села. От постоянных бомбардировок погибают и страдают гражданские люди. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica.
"Наибольшие наши потери сегодня – это люди. Обычные гражданские люди, погибающие и страдающие от постоянных бомбардировок, авиа- и ракетных ударов в украинских городах и селах" , – сказал Зеленский.
Он отметил, что с первых дней войны украинцы обращались к НАТО с просьбой закрыть небо от бомб и вражеских самолетов.
"Этого не произошло, к большому сожалению. Но тогда дайте нам оружие, которое сможет помочь нам самим защитить свое небо. Дайте нам самолеты, ПВО", – сказал Зеленский.
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