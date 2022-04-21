Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю

Ворог вчергове намагався завдати шкоди інфраструктурі міста

Росіяни знову обстріляли Запоріжжя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти знову намагалися завдати ракетних ударів по інфраструктурі Запоріжжя.

Про це повідомила в Telegram Запорізька обласна військова адміністрація.

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Що відомо

"У Запоріжжі зафіксовано 2 "прильоти". Постраждалих немає. Противник в черговий раз намагався завдати шкоди інфраструктурі міста Запоріжжя шляхом ракетних ударів. Прохання не розповсюджувати фото- та відеоматеріали", – йдеться в повідомленні.

Також в адміністрації заявили, що всі подробиці будуть згодом.

Нагадаємо, в Маріупольській міській раді повідомили, що російські окупанти фіксують на відео те, як обстрілюють мирних жителів Маріуполя. Загарбники не приховують своїх злочинів.

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