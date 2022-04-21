Россия дважды ударила ракетами по Запорожью

Враг в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города

Россияне снова обстреляли Запорожье. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты снова пытались нанести ракетные удары по инфраструктуре Запорожья.

Об этом сообщила в Telegram Запорожская областная военная администрация.

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Что известно

"В Запорожье зафиксировано 2 "прилета". Пострадавших нет. Противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города Запорожья путем ракетных ударов. Просьба не распространять фото- и видеоматериалы", – говорится в сообщении.

Также в администрации заявили, что все подробности будут позже.

Напомним, в Мариупольском городском совете сообщили, что российские оккупанты фиксируют на видео то, как обстреливают мирных жителей Мариуполя. Захватчики не скрывают своих преступлений.

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