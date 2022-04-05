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Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі – СБУ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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5 квітня, 15:50
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Москва має намір відвернути увагу світової спільноти від різанини в Бучі
У Кремлі не збираються визнавати своїх звірств, там тільки думають, як викрутитися з кривавої історії / Колаж "Сьогодні"
У Кремлі не збираються визнавати своїх звірств, там тільки думають, як викрутитися з кривавої історії / Колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України повідомила, що Росія готує масштабну провокацію у заблокованому ось уже понад місяць Маріуполі, щоб звинуватити у ній захисників міста-героя.

Про це повідомляє на сторінках у соціальних мережах СБУ.

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Що відомо

"Головне завдання російської пропаганди сьогодні – максимально переключити увагу аудиторії, як міжнародної, так і внутрішньої. Для цього вже розроблено сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідне підґрунтя. Зокрема, в інформаційне поле активно вкидають брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя. За наявними даними, окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх як масові жертви українських військ. Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито "українці використовують мирних мешканців як живий щит", – сказано в повідомлені.

Таким чином, за даними української розвідки, влада Росії спробує відвернути увагу міжнародної спільноти від звірств, скоєних російською армією у Бучі. Для цього російська пропаганда вже почала поширювати брехливі тези, що нібито українці використовують мирних жителів як живий щит.

"Це відверта маячня. Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах", – зауважили в спецслужбі.

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