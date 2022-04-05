Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі – СБУ

Служба безпеки України повідомила, що Росія готує масштабну провокацію у заблокованому ось уже понад місяць Маріуполі, щоб звинуватити у ній захисників міста-героя.
Про це повідомляє на сторінках у соціальних мережах СБУ.
Що відомо
"Головне завдання російської пропаганди сьогодні – максимально переключити увагу аудиторії, як міжнародної, так і внутрішньої. Для цього вже розроблено сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідне підґрунтя. Зокрема, в інформаційне поле активно вкидають брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя. За наявними даними, окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх як масові жертви українських військ. Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито "українці використовують мирних мешканців як живий щит", – сказано в повідомлені.
Далі по темі
Таким чином, за даними української розвідки, влада Росії спробує відвернути увагу міжнародної спільноти від звірств, скоєних російською армією у Бучі. Для цього російська пропаганда вже почала поширювати брехливі тези, що нібито українці використовують мирних жителів як живий щит.
"Це відверта маячня. Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах", – зауважили в спецслужбі.
Обстановка в Маріуполі
- За даними радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, у Маріуполі зараз точаться вуличні бої, але немає інтенсивного наступу російських військ. Проте очікується "бійка важка та кривава".
- Російські окупанти продовжують обстрілювати майже повністю зруйнований Маріуполь. 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню або підлягає частково, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
- Полк "Азов" виклав зняте з безпілотника відео Маріуполя, який 40 днів обстрілюють російські окупанти.