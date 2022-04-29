Росія використовує склади боєприпасів в Придністров’ї для контрабанди зброї

Частину боєприпасів використовують для бойової підготовки російських військ

Росія використовує Придністров'я для контрабанди зброї. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація використовує склади боєприпасів в невизнаному Придністров’ї в Молдові для контрабанди зброї.

Про таке повідомив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

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Він нагадав, що територія Придністров'я вже 30 років окупована Росією.

"Кожного року там проводять мобілізаційні навчання з розміщеною на цій території оперативною групою російських військ. Під час навчань відпрацьовуються оборонні та контрнаступальні дії із застосуванням боєприпасів зі складів в селі Ковбасній. Частина боєприпасів використовується для бойової підготовки, частина, за інформацією воєнної розвідки, для контрабанди", – заявив Скібіцький.

Росія може напасти на Молдову

Окрім цього, представник воєнної розвідки України заявив, що сьогоднішня ситуація в регіоні це явний сигнал про готовність РФ використати територію Придністров’я як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й можливих агресивних дій проти Республіки Молдова.

"Ми відстежуємо розвиток ситуації в Придністров’ї. Там зараз іде серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби Російської Федерації. Здійснені на території ПМР терористичні акти були спрямовані на примушення Придністровського керівництва погодитись на розширення присутності російських військ", – наголошує українська розвідка.

За даними ГУР, вибухи на об’єктах на території Придністров'я будуть подаватися як загроза для населення регіону та сигнал керівництву Республіки Молдова відмовитися від проєвропейської політики. Основна мета – залишити цей регіон повністю під контролем Москви, як вона намагається це зробити протягом 30 років.

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"Стосовно самих терактів – це характерний почерк ФСБ РФ. За нашими даними все що зараз відбувається на території Придністров’я перебуває під контролем ФСБ РФ", – заявив Скібіцький.

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