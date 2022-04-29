Россия использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия

Часть боеприпасов используется для боевой подготовки российских войск

Россия использует Приднестровье для контрабанды оружия. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация использует склады боеприпасов в непризнанном Приднестровье в Молдове для контрабанды оружия

О таком сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Реклама

Он напомнил, что территория Приднестровья уже 30 лет оккупирована Россией.

"Каждый год там проводят мобилизационные учения с размещенной на этой территории оперативной группой российских войск. Во время учений отрабатываются оборонные и контрнаступательные действия с применением боеприпасов складов в селе Колбасной. Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, для контрабанды", – заявил Скибицкий.

Россия может напасть на Молдову

Кроме того, представитель военной разведки Украины заявил, что сегодняшняя ситуация в регионе – это явный сигнал о готовности РФ использовать территорию Приднестровья как дополнительный плацдарм для агрессии не только против Украины, но и возможных агрессивных действий против Республики Молдова.

"Мы отслеживаем развитие ситуации в Приднестровье. Там сейчас идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы Российской Федерации. Совершенные на территории ПМР террористические акты были направлены на принуждение Приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия российских войск", – отмечает украинская разведка.

По данным ГУР, взрывы на объектах на территории Приднестровья будут подаваться как угроза для населения региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель – покинуть этот регион полностью под контролем Москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет.

Реклама

"Что касается самих терактов – это характерный почерк ФСБ РФ. По нашим данным все происходящее на территории Приднестровья находится под контролем ФСБ РФ", – заявил Скибицкий.

Раньше мы писали: