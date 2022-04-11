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Росія змінює тактику, а Україні потрібно більше зброї. Що пишуть західні ЗМІ про війну

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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11 квітня, 14:58
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Лідери країн говорять про успіх у витісненні російських військ з Києва, але наближається ще одна битва за Донбас
Україні потрібно більше зброї для захисту від РФ
Україні потрібно більше зброї для захисту від РФ / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

В Україні починається другий раунд війни, тому західним країнам варто швидше надати зброю для протистояння Росії. ЄС закликає країни-члени надсилати Україні зброю за кілька днів, а не тижнів. Крім цього, Україна звернулася до міжнародної спільноти з закликом припинити торгівлю російською нафтою.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних ЗМІ.

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Україна просить більше зброї

Американьска газета The Washington Postповідомляє, що оскільки війна вступає в нову криваву фазу, Україна потребує від Заходу більше зброї. Зміна характеру війни та побоювання повномасштабного військового протистояння на відкритій місцевості спонукали Україну знову закликати західні альянси активізувати зусилля з постачання зброї для зміцнення позицій України на полі бою.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що, хоч лідери говорять про успіх у витісненні російських військ з Києва, але наближається ще одна битва, битва за Донбас.

Росія змінила тактику

Американська газета The Wall Street Journal також анонсує масштабну битву за Донбас, яка буде нагадувати Другу світову війну. Україні вдалося виграти перший раунд війни завдяки тісному контакту з піхотою, але тепер Росія змінила свою тактику і більше покладається на дальні артилерійські, авіаційні та ракетні удари — зброю, якої у самої України обмаль. Саме тому Заходу потрібно поспішити з поставкою Україні важкого озброєння.

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Президент України Володимир Зеленський закликав надати невідкладну допомогу напередодні нового спалаху конфлікту, попередивши, що Москва не відмовилася від своїх прагнень підпорядкувати Україну.

"Росія ще може дозволити собі жити в ілюзіях, збираючи на нашій землі нові обладунки та нові війська. А це означає, що нам потрібно ще більше санкцій і ще більше зброї для нашої держави", – сказав він у відеозверненні.

ЄС закликає до поставок зброї Україні

Американське агентство Bloombergповідомляє, що ЄС закликає країни-члени надсилати Україні зброю за кілька днів, а не тижнів. Міністри закордонних справ країн ЄС зустрічаються в понеділок, щоб обговорити питання надання Україні озброєння та обладнання.

Україна закликає західні компанії припинити торгівлю нафтою РФ

Міжнародна газета Financial Timesпише про заклик України до міжнародної спільноти припинити торгівлю російською нафтою. Найбільші українські енергокомпанії – ДТЕК, "Нафтогаз" і "Укренерго" – запустили проєкт Stop Bloody Energy. Вони закликали західних партнерів та колег припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

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Учасники зібрали інформацію про компанії, які продовжують роботу в РФ – це:

  • газові;
  • вугільні (трейдингові);
  • нафтосервісні;
  • машинобудівні компанії.

Про них розповідають світовій спільноті. Зокрема, після потрапляння до списку Stop Bloody Energy з російського ринку вийшов японський виробник спецтехніки Komatsu.

Швеція та Фінляндія планують подати заявки на вступ до НАТО

Британська газета The Timesпише, що Фінляндія та Швеція мають намір приєднатися до НАТО вже влітку у відповідь на агресію Росії проти України.

Представники Сполучених Штатів заявили, що членство в НАТО для обох скандинавських країн було предметом розмов під час переговорів між міністрами закордонних справ Альянсу минулого тижня, у яких взяли участь Швеція та Фінляндія.

Як зазначається, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО спричинить передислокацію військ на північно-західному фланзі Путіна, що ще більше розтягне його армію, яка сильно постраждала від опору України та тривалого конфлікту.

Європейські дипломати наголошують, що обидві країни значно збільшать можливості НАТО, особливо у сфері збирання розвідданих і в рамках посилення Повітряних сил. За словами одного з дипломатів, Швеція та Фінляндія будуть "справжніми гравцями" блоку.

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