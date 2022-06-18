Росія завдала ракетного удару по Кременчуку: "прильотів" від 6 до 8

Російські військові випустили ракети по Полтавській області

По НПЗ у Кременчуці окупанти випустили до восьми ракет / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують масовані обстріли українських міст. Сьогодні вранці ворог випустив від 6 до 8 ракет по нафтопереробному заводу у Кременчуці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Знову під ворожим ударом Кременчук. Від 6 до 8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об'єктах інфраструктури. Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Перебувайте в укриттях", – написав він.

Подробиці про пошкоджені об'єкти, а також про те, чи є постраждалі, він пообіцяв розповісти пізніше.

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Обстріли НПЗ у Кременчуці

2 квітня окупанти обстріляли НПЗ у Кременчуці. У результаті вся інфраструктура заводу була знищена, підприємство зупинило роботу.

24 квітня російські війська повторно атакували нафтопереробний завод. Унаслідок обстрілу одна людина загинула, а ще сім отримали поранення різного ступеня важкості. Тоді по Кременчуцькій ТЕЦ та по Кременчуцькому НПЗ вдарили дев'ять ворожих ракет.

12 травня росіяни випустили чотири ракети по підприємству, що вже не працювало.

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Також повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині.