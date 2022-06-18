Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу: "прилетов" от 6 до 8

Российские военные выпустили ракеты по Полтавской области

По НПЗ в Кременчуге оккупанты выпустили до восьми ракет / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают массированные обстрелы украинских городов. Сегодня утром враг выпустил от 6 до 8 ракет по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже. Угроза ударов остается. Находитесь в укрытиях", – написал он.

Подробности о поврежденных объектах, а также о том, есть ли пострадавшие – он пообещал рассказать позже.

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Обстрелы НПЗ в Кременчуге

2 апреля оккупанты обстреляли НПЗ в Кременчуге, в результате вся инфраструктура завода была уничтожена, предприятие остановило работу.

24 апреля российские войска повторно атаковали нефтеперерабатывающий завод. В результате обстрелов один человек погиб, а еще семь получили ранения разной степени тяжести. Тогда по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ ударили девять вражеских ракет.

12 мая россияне выпустили по НПЗ четыре ракеты по не работающему предприятию.

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Также сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области.