Росія завдала збитків Бучі майже на півмільярда доларів: що зруйнували

Загалом по Бучанській громаді постраждали 1354 будівлі

Окупанти у Бучі зруйнували тисячі будівель. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти завдали величезної шкоди Бучі. Так, прямі та непрямі втрати у місті становлять 449 мільйонів доларів. Це й ті, що задокументовані 10 травня у рамках проєкту "Росія заплатить". Таку суму назвали фахівці Мінекономіки та KSE.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

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"Наш відділ архітектури на чолі з головним архітектором Вадимом Наумовим також підсумував кількість пошкоджень", – сказав мер.

Загалом по Бучанській громаді постраждали 1354 будівлі.

1230 з них – це житлові будинки. Зокрема, 1051 – приватні житлові та 179 – багатоквартирні будинки. Майже половину з них уже обстежили спеціальні комісії, які складають дефектні акти.

124 – це нежитлові приміщення, зокрема, серед них:

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29 – навчальні заклади

– навчальні заклади 9 – медичні заклади

– медичні заклади 5 – адміністративні будівлі та релігійні споруди

– адміністративні будівлі та релігійні споруди 12 – комунальні об'єкти

– комунальні об'єкти 69 – торгові мережі та інші комерційні приміщення

178 обстежених споруд мають 75-100% руйнування, що означає, що їх неможливо відновити. Зокрема, йдеться про 149 приватних житлових будинки та 10 багатоповерхівок.

Стосовно інфраструктури громади, то загалом зруйновано 55 км ліній електропередач, 75 км газогону та 10 км водогону, розбомблено тягову електростанцію та об'єкти водопостачання, які централізовано забезпечували Бучу електроенергією та водою.

У Бучі окупанти вбивали людей за списками – їм допомагали колаборанти

У Бучі Київської області російські окупанти цілеспрямовано вбивали місцевих мешканців за складеними списками. У цьому загарбникам допомагали колаборанти. Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

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За його словами, місцеві колаборанти вказували у списках імена та адреси людей, а потім передавали їх окупантам.

"Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось із місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина", – наголосив Федорук.

Він розповів, що у списках було і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради. На щастя, більшості чиновників вдалося виїхати з міста у безпечні місця.

"Слава Богу вдалося, з тих можливостей, які були, виїхати з Бучі, то військові задовольнялися тими, хто залишився", – додав Федорук.

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