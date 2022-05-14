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Россия нанесла ущерб Буче почти на полмиллиарда долларов: что разрушили

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 мая, 23:48
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В общей сложности по Бучанской громаде пострадали 1354 здания
Оккупанты в Буче разрушили тысячи зданий. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты в Буче разрушили тысячи зданий. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты нанесли огромный ущерб Буче. Так, прямые и косвенные потери в городе составляют 449 миллионов долларов. Это и те, которые задокументированы 10 мая в рамках проекта "Россия заплатит". Такую сумму назвали специалисты Минэкономики и KSE.

Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

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"Наш отдел архитектуры во главе с главным архитектором Вадимом Наумовым также подытожил количество повреждений", – сказал мэр.

В общей сложности по Бучанской громаде пострадали 1354 здания.

1230 из них – это жилые дома. В частности, 1051 – частные жилые и 179 – многоквартирные дома. Почти половину из них уже обследовали специальные комиссии, составляющие дефектные акты.

124 – это нежилые помещения, в частности, среди них:

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  • 29 – учебные заведения
  • 9 – медицинские учреждения
  • 5 – административные здания и религиозные сооружения
  • 12 – коммунальные объекты
  • 69 – торговые сети и другие коммерческие помещения

178 обследованных сооружений имеют 75-100% разрушения, что означает, что их невозможно восстановить. В частности, речь идет о 149 частных жилых домах и 10 многоэтажках.

Что касается инфраструктуры громады, то в целом разрушено 55 км линий электропередач, 75 км газопровода и 10 км водопровода, разбомблена тяговая электростанция и объекты водоснабжения, которые централизованно снабжали Бучу электроэнергией и водой.

В Буче оккупанты убивали людей по спискам – им помогали коллаборанты

В Буче Киевской области российские оккупанты целенаправленно убивали местных жителей по составленным спискам. В этом захватчикам помогали коллаборанты. Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

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По его словам, местные коллаборанты указывали в списках имена и адреса людей, а затем передавали их оккупантам.

"Я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, на какой адрес, и что это за человек", – подчеркнул Федорук.

Он рассказал, что в списках была и его фамилия, а также депутатов Бучанского городского совета. К счастью, большинству чиновников удалось выехать из города в безопасные места.

"Слава Богу удалось, из тех возможностей, которые были, выехать из Бучи, то военные довольствовались теми, кто остался", – добавил Федорук.

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