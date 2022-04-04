Росія відповість за всі звірства в Україні: ЄС засудив "бучанську різанину"

Представник ЄС Жозеп Боррель зробив заяву про масову загибель мирних людей у Бучі

Жозеп Боррель засудив звірства окупантів у Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні

Відповідальність за злочини, які окупанти скоїли на території України, мають нести не тільки вони, а й політичне та військове керівництво Росії.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Бореля від імені всіх країн Євросоюзу, яку оприлюднено сьогодні на сайті Європейської Ради.

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ЄР засуджує звірства, скоєні російськими збройними силами у низці окупованих українських міст, які наразі звільнені.

"Свідчення величезної кількості загиблих та поранених серед цивільного населення, а також руйнування громадянської інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої агресивної війни, яку Росія веде проти України та її народу. Масові вбивства у місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі", – йдеться у заяві.

Також наголошується, що Євросоюз повністю підтримує розслідування військових злочинів та злочинів проти людства, започатковані прокурором Міжнародного кримінального суду, а також Комісією ООН з розслідування таких злочинів.