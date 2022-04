"Бучанська різанина": ЄС відреагував на звірства російських окупантів під Києвом

Європейський Союз через звірства російських військових у Бучі запускає хештег "Бучанська різанина" (#BuchaMassacre) та анонсує нові санкції проти Росії.

Про це повідомив у Twitter президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO's in gathering of necessary evidence для pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Украине!