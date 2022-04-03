"Бучанська різанина": ЄС відреагував на звірства російських окупантів під Києвом

Історії звитяг

Варвара Хлевицька - 7-річна школярка з Кропивницького. Щоб допомогти українським військовим, розбила власну скарбничку (збирала на телефон) - виявилось, мало. І Варя пішла продавати тюльпани, поставивши поруч табличку: "Купи квітку, а я куплю бронік". За кілька годин вторгувала 4 тисячі гривень, додала свої, і особисто подарувала воїнам бронежилет.

Слава Україні!