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Росія по-піратськи захопила рятувальне судно "Сапфір" – розвідка

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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9 березня, 17:54
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Росія порушила всі норми міжнародного морського права та ведення бойових дій у морі
Російські окупанти захопили українське рятувальне судно "Сапфір". Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти захопили українське рятувальне судно "Сапфір". Фото: колаж "Сьогодні"

У територіальних водах України, в районі острова Зміїний, російські окупанти захопили українське цивільне рятувальне судно "Сапфір" та транспортують його до Севастополя. Про це повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у середу, 9 березня.

Зазначається, що капітан "Сапфіра", якому дали змогу зв'язатися з Адміністрацією морських портів України, поінформував, що на борту знаходяться "зелені чоловічки", які тримають екіпаж "під дулами". Командування кораблем узяв на себе російський капітан, що прибув на судно.

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Одеський координаційно-рятувальний центр звернувся до російських військових кораблів із позивними "Бугель-490", "Кас", "Аргумент", "Бульба", "Гусар" та "Вітал", заявивши, що їхні дії є незаконними.

"Це прояв слабкості і класифікується як піратське захоплення. Ви порушили всі норми міжнародного морського права та ведення бойових дій на море. Вимагаємо негайно звільнити рятувальне судно "Сапфір" і не перешкоджати його прямуванню в порт Одеса. Захоплення цивільного судна вкотре підтверджує, що у російських військових немає честі. Розв'язавши війну, ви прикриваєтеся цивільними. Це чергова ганебна сторінка вашого флоту. Вам не змити цю ганьбу ніколи", – йдеться у зверненні.

Цивільне рятувальне судно "Сапфір" перебуває на балансі морської пошуково-рятувальної служби України. Борт призначений для патрулювання у відкритому морі, порятунку суден, що зазнають лиха, виконання морських буксирувань суден і плавзасобів, пожежогасіння, виконання підводно-технічних робіт на глибинах до 50 метрів, порятунку людей та надання медичної допомоги постраждалим. Під час захоплення судно виконувало гуманітарну місію із порятунку людей.

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У Головному управлінні розвідки наголосили, що дії російських загарбників кваліфікуються виключно як піратство та пряме порушення норм Міжнародного морського права та конвенцій безпеки мореплавства. ГУР надає у вільний доступ радіопереговори капітана судна "Сапфір" з Одеським портом.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Кіпр заборонив швартування п'ятьом військовим кораблям РФ через вторгнення Росії в Україну.

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Також ми інформували, що Туреччина закрила прохід військовим кораблям Російської Федерації у Чорне море та надасть військову та гуманітарну допомогу Україні.

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