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Росія підпалює поля в Україні, щоб мільйони людей у світі зіткнулися з голодом – МЗС

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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8 липня, 15:18
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Окупанти воюють не тільки проти українців, а й проти всього людства
Олег Ніколенко попередив про пожежі на українських полях.
Олег Ніколенко попередив про пожежі на українських полях. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові спровокували масштабну пожежу на зернових полях у Запорізькій області, знищивши врожай. Через війну в Україні мільйони людей у всьому світі зіткнуться з голодом.

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter.

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Він повідомив, що російські окупанти підпалили зернові поля на півдні України та опублікував фото з висоти пташиного польоту, на якому видно, як палає українське поле.

"Згадуйте цю картинку щоразу, коли росіяни кажуть, що дбають про глобальну продовольчу безпеку. Мільйони людей у всьому світі зіткнуться з голодом — тому що Росія розпочала жорстоку війну проти України", — наголосив дипломат.

Масштабна пожежа у Запорізькій області. Фото: Ігор Луценко

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Екснардеп Ігор Луценко розповів, що окупанти навмисно підпалюють поля – запускають в повітря спеціальний заряд, який вибухає і додолу падають повільно кілька палаючих шматків.

"Від них займається поле. Пшениця суха після кількох тижнів спеки, спалахує, як ніби не стебла на полі, а сірники", – написав Луценко в Facebook.

Відео такого снаряду, який спускається з неба, 6 липня опублікувала 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

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"Окрім блокування портів, викрадення та продажу зерна, окупант цинічно підпалює поля фермерів", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ворожими обстрілами 3-5 липня знищено 150 га врожаю на Херсонщині. А через обстріли російсько-окупаційних військ 7 липня загорілися поля в Запорізької області, згодом вогонь перекинувся на територію Дніпропетровщини. Внаслідок пожежі були знищені близько 20 гектарів пшениці — це 200 тисяч квадратних метрів.

Також в Мережі шириться відео, як українець самотужки намагається зупинити пожежу – вздовж полум'я він їде на своєму тракторі та проорює землю, щоб зупинити поширення вогню.

Раніше ми писали, що ввечері 6 липня Туреччина відпустила російське судно "Жібек Жоли". Саме цим кораблем вивезли крадене українське зерно з Бердянська.

Також сайт "Сьогодні" пояснював, чому так важливо прорвати морську блокаду України.

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