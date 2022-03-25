Росія втратила понад 16 тисяч військових: головне із звернення президента

Президент України Володимир Зеленськийзаписав чергове відеозвернення до народу. Глава держави зазначив, що рахунок російських втрат уже перевищив 16 тисяч, а за тиждень із заблокованих міст врятували 37 606 людей.
Головне, що сказав президент
- Сьогодні, 25 березня, рівно 30 років тому було засновано Службу безпеки України.
- Відзначено державними нагородами 63 працівники правоохоронних органів України, 7 із них посмертно.
- "Кажуть кудись зник міністр оборони Росії. Можливо, він особисто захотів відвідати Чорнобаївку ".
- Збройні Сили продовжують відбиватися від атак ворога на півдні країни, на Донбасі, Харківському напрямку, Київській області.
- Рахунок російських втрат перевищив уже 16 тисяч.
- За тиждень із заблокованих міст врятовано 37 606 осіб, з них із Маріуполя 26 477 осіб.
- В Україні почали виплачувати пенсії за квітень.
- Вже понад 20 млрд гривень виплачено за програмою еПідтримки для тих, хто втратив роботу чи можливість займатися підприємництвом.
- Готується нова програма для переселенців із регіонів бойових дій – будівництво тимчасового житла.
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Зеленського підтримує весь світ
- Читачі американського видання POLITICO назвали президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі. Опитування було запущено на початку березня.
- Українці практично зі 100%-м результатом сьогодні довіряють президенту своєї країни та верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському, який керує обороною країни від російського агресора, який використовує Білорусь як плацдарм для наступу
- Своє захоплення українському лідеру висловив американський телеведучий та шоумен Білл Мейхер. У своєму Twitter-акаунті американець написав, що тепер Володимира Зеленського підтримують та поважають усі жителі США.
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