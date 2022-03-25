Россия потеряла более 16 тысяч военных: главное из обращения президента

Истории подвигов

Наталья Песоцкая - воспитатель центра реабилитации детей-сирот (Чернигов). Почти месяц прожила с 30-ю малышами (от 3-х лет) в подвалах, ухаживала за ними, успокаивала, когда город ожесточенно бомбили. Сумела с помощью военных вывезти детей в Карпаты, в один из местных санаториев. Читайте рассказ этой удивительной женщины, кликнув здесь.

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