Росія просувається на Донбасі повільно, ціною значних втрат – розвідка Британії

Особливо важкими бої були навколо Лисичанська та Сєверодонецька

Російські війська на Донбасі несуть значних втрат. / Фото: Колаж: Сьогодні

Битва за Донбас залишається основним стратегічним напрямом Росії для досягнення заявленої мети щодо забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями. У той же час окупанти зазнають значних втрат на цьому напрямку.

Про це йдеться у заяві розвідки Міноборони Великобританії у Twitter.

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У Донецькій та Луганській областях бої були особливо важкими навколо Лисичанська та Сєверодонецька, зі спробами просування на південь від Ізюму до Слов'янська.

"Через сильний опір України територіальні завоювання Росії були обмежені та досягнуті ціною значних втрат для російських військ", – повідомляє британська розвідка.

Зеленський: Битва за Донбас буде "переломною"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що битва за Донбас буде вирішальною "за багатьма показниками".

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Президент наголосив, що Україна має справу із серйозною загрозою у багатьох напрямках.

"Більшість нашої армії зосереджена на сході нашої країни, сьогодні на сході та на півдні", – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, якщо українські захисники встоять, для всієї України це стане переломним моментом.

"Це вплине на наш діалог . Це вплине на розміщення фігур на дошці у цій грі. Це вплине, як на мене, на цілісність нашої армії так само, як і на цілісність їхньої армії. Якщо ми вистоємо, у що я щиро вірю як громадянин, патріот та президент цієї держави, то для нас це буде вирішальний момент. Переломний момент. З огляду на наступні кроки, включаючи дипломатію", – сказав президент.

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