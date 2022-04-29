Зеленський: Якщо ми вистоїмо у битві за Донбас, це буде переломний момент

Результати цієї битви кардинально вплинуть на зміст та хід подальших переговорів з Росією

Володимир Зеленський заявив, що битва за Донбас змінить хід війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що битва за Донбас буде вирішальною "за багатьма показниками". Це вплине на подальший діалог з Росією.

Про таке Зеленський розповів у інтерв'ю журналісту журналу Time Саймону Шустеру.

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Президент наголосив, що Україна має справу з серйозною загрозою на багатьох напрямках.

"Більшість нашої армії зосереджена на сході нашої країни, сьогодні на сході та на півдні", – сказав Зеленський.

На питання про те, чи буде битва за Донбас вирішальшою, президент відповів "я вважаю, що за багатьма показниками – так".

За словами Зеленського, якщо українські захисники вистоять, для всієї України це стане переломним моментом.

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"Це вплине на наш діалог. Це вплине на розміщення фігур на дошці в цій грі. Це вплине, на мою думку, на цілісність нашої армії так само, як і на цілісність їхньої армії. Якщо ми вистоємо, у що я щиро вірю, як громадянин, патріот і президент цієї держави, то для нас це буде вирішальний момент. Переломний момент. З погляду наступних кроків, включаючи дипломатію", – сказав президент.

Він додав, що більшість української армії "перебуває там і є багато жертв".

"Це завжди має вплив. Мабуть, не сильно впливає на військове керівництво Російської Федерації. Але точно впливає на нас, тому що я серйозно ставлюся до кількості людей, які можуть загинути від такої повномасштабної битви", – сказав Зеленський.

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