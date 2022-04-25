Росія намагається зосередити зусилля в напрямку Гуляйполя – Запорізька ОВА

Окупанти б'ють по позиціях українських військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню

Росія нарощує сили у напрямку Гуляйполя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти намагаються зосередити зусилля в напрямку Гуляйполя у Запорізькой області. Там ворог нарощує системи управління та протиповітряної оборони та обстрілюючи українські позиції із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв в Facebook.

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Він зазначив, що зараз йде боротьба з окуповані населені пункти в області.

"Ворог намагається зосередити зусилля в напрямку Гуляйполя, здійснює нарощування системи управління та протиповітряної оборони. Продовжує здійснювати вогневий вплив по позиціях наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Завдає авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації", – написав Арєф’єв.

Водночас, він додав, що завдяки українським військовим противник зазнає втрат.

"Військовослужбовці Сил оборони Запорізького краю продовжують пошук важливих цілей для завдання максимальної шкоди окупантам на нашій землі", – повідомив речник.

Окупанти обстрілювали цивільних на Великдень

Як повідомив Арєф’єв, близько 10:00 у Василівці почалися обстріли саме тих місць, де днями анонсували освячення пасок.

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При цьому загарбники розповсюджують брехливу інформацію про те, що це нібито українські воїни стріляють по мирному населенню.

Зазначається також, що сьогодні в Енергодар вдалося доставити понад 20 тонн гуманітарного та технічного вантажу.

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