Россия пытается сосредоточить усилия в направлении Гуляйполя – Запорожская ОВА

Оккупанты бьют по позициям украинских войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня

Россия наращивает силы в направлении Гуляйполя. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты пытаются сосредоточить усилия в направлении Гуляйполя в Запорожской области. Там враг наращивает системы управления и противовоздушной обороны и обстреливает украинские позиции из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев в Facebook.

Реклама

Он отметил, что сейчас идет борьба с оккупированными населенными пунктами в области.

"Враг пытается сосредоточить усилия в направлении Гуляйполя, осуществляет наращивание системы управления и противовоздушной обороны. Продолжает оказывать огневое влияние по позициям наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения", – написал Арефьев.

В то же время, он добавил, что благодаря украинским военным противник терпит потери.

"Военнослужащие Сил обороны Запорожского края продолжают поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей земле", – сообщил спикер.

Оккупанты обстреливали гражданских на Пасху

Как сообщил Арефьев, около 10:00 в Васильевке начались обстрелы именно тех мест, где на днях анонсировали освящение ремней.

Реклама

При этом захватчики распространяют лживую информацию о том, что это якобы украинские воины стреляют по мирному населению.

Отмечается также, что сегодня в Энергодар удалось доставить более 20 тонн гуманитарного и технического груза.

Раньше мы писали: