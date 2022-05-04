Росія намагається вбити Україну, але отримує по зубах: головні заяви влади за 4 травня

Через жахливі втрати окупанти вдаються до ракетного терору

Росія важко просувається вперед і зазнає жахливих втрат. Звідси відчайдушний ракетний терор у всій Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 70-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти зазнають жахливих втрат і вдаються до ракетного терору. Усі атаки ворога – безуспішні, а тим часом Захід запроваджує новий пакет економічних санкцій проти російського агресора.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 4 травня.

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Президент України підбив підсумки 69-ї доби війни проти Росії

У ніч на 4 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян та повідомив про перший результат евакуаційної операції з "Азовсталі" у Маріуполі.

"У Запоріжжя прибули 156 людей. Жінки та діти. Вони перебували понад два місяці у сховищах. Тільки уявіть! Наприклад, дитині – шість місяців, два з яких – під землею, рятуючись від бомб, обстрілів. Нарешті ці люди у повній безпеці. Вони отримають допомогу", – розповів Зеленський, подякувавши всім, хто брав участь в організації евакуації.

Він також підкреслив, що українська влада зробить усе, щоб дістати з Маріуполя та "Азовсталі" всіх людей, які там залишилися.

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"Це складно. Але нам потрібні всі, хто там залишається: і цивільні, і військові. Не було дня, щоб ми не займалися цим питанням. Щоб наші люди не намагалися вирішити це питання. Зараз російські війська не дотримуються домовленостей. Вони продовжують масовані удари. по "Азовсталі". Вони намагаються штурмувати комплекс. Але мені багато разів казали, що не вдасться врятувати жодну людину. Що це неможливо. А сьогодні 156 людей – у Запоріжжі. Це ще не перемога, але вже результат. І я вірю, що є шанс врятувати й інших людей", – наголосив президент.

Зеленський також наголосив, що російські військові нервово реагують на успіхи України.

"Різні українські міста знову стали мішенями для російських ракет, російських ударів. Львів, Вінниця, Київська область, Дніпропетровська область, Одеса, Харківщина – такий масштаб сьогоднішніх обстрілів однозначно свідчить не про те, що Росія має якусь особливу військову мету. Завдати удару по Закарпаттю? Що саме це може дати Росії? Вони намагаються зганяти своє безсилля. Тому що Україна їм не під силу. Але під силу – поки що – спалити дитячі атракціони у харківському парку Горького чи зруйнувати якийсь міст. Або взагалі склад із зерном чи житловий будинок з людьми. Чим більше таких ударів – тим далі Росія від цивілізації. Від того, що називається цивілізованістю", – наголосив український лідер.

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Подякував Зеленський прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за його підтримку України.

"Сьогодні Борис звернувся до нашого парламенту та нашого народу. Це були дуже важливі слова, теплі, дружні, сильні. Це дуже щирий жест. Я вдячний Британії і за новий пакет підтримки нашої держави" , – сказав президент.

Зеленський також розповів, що вперше під час повномасштабної війни він виступив у Верховній Раді. Також президент України подякував за підтримку парламенту й народу Албанії. Поспілкувався з представниками найбільших глобальних компаній – у клубі CEO Wall Street Journal та поговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Санкційний тиск на Росію має посилюватись

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч у форматі відеоконференції з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном, радником прем'єр-міністра Великої Британії з національної безпеки Стівеном Лавгроувом, радником федерального канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Плетнером, Надзвичайним та Повноважним Послом Франції в Україні Ізабель Дюмон та іншими представниками французької сторони.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Єрмак поінформував співрозмовників про перебіг подій на фронті, зазначивши, що найскладнішою залишається ситуація на південному сході України, де Росія зосередила значні сили.

Також він розповів про евакуаційну місію із заблокованого російськими військами міста Маріуполя Донецької області та про продовження обстрілу "Азовсталі" російськими окупантами.

"Гуманітарна ситуація у Маріуполі залишається катастрофічною", – наголосив керівник Офісу Зеленського.

Сторони також обговорили майбутні гарантії безпеки для України та підготовку чергового санкційного пакета щодо Росії. План дій щодо посилення санкцій, який напрацювала міжнародна експертна група Єрмака-Макфола, було передано партнерам України. Співрозмовники погодилися з тим, що санкційний тиск на Росію має посилюватися, поки вона не припинить агресивну війну і не шукатиме миру.

Андрій Єрмак: "Гуманітарна ситуація у Маріуполі залишається катастрофічною" / Фото: Офис Президента Украины

Росія намагається вбити Україну, але тотально отримує по зубах

Росія воює тільки з Україною і немає жодної війни зі США, НАТО та Заходом. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

"Росія воює тільки з Україною. Немає жодної війни зі США, НАТО, Заходом, про що постійно істерично заявляє РФ, виправдовуючи свою бездарність, часті поразки, розмір армії вторгнення та кількість безповоротних втрат. Росія вже 69 днів намагається вбити Україну. І тотально отримує по зубах", – написав він.

Росія зазнає жахливих втрат і вдається до відчайдушного ракетного терору

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ відповісти на ракетний тероризм Росії посиленням санкцій та постачанням Україні важкого озброєння. Відповідну заяву глава українського МЗС зробив на своїй сторінці у Twitter.

"Росія ледве просувається вперед і зазнає жахливих втрат. Звідси відчайдушний ракетний терор по всій Україні. Але ми не боїмося, і світ теж не повинен боятися. Нові санкції проти Росії. Більше важкого озброєння для України. Російський ракетний тероризм має бути покараний", – написав Кулеба.

Окупанти безуспішно атакують Схід України

Минулої доби російські окупанти вдарили ракетами по об'єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей. Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 травня.

Наголошується, що на Слобожанському напрямку ворог обстрілював Харків та населений пункт Протопопівка з артилерії та мінометів. Провів повітряну розвідку в районі Кутузівки та Олександрівки у Харківській області. Намагався вести наступ у напрямку Довгенького, проте успіху не мав.

"На Донецькому та Таврійському напрямках для сковування дій окупанти обстрілюють наші війська. На Лиманському напрямку противник наступає у напрямку населеного пункту Шандриголово, Бойові дії тривають. Ворог посилює угруповання військ та активізував повітряну розвідку", – йдеться у повідомленні.

Втрати російських окупантів становлять 24 500 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 24 500 солдатів та 1077 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 24 500 осіб;

танків – 1077 одиниць;

бойових броньованих машин – 2610 одиниць;

артилерійських систем – 491 одиниця;

РСЗВ – 163 одиниці;

засобів ППО – 81 одиниця;

літаків – 194 одиниці;

вертольотів – 155 одиниць;

автомобільної техніки та цистерн з ПММ – 1867 одиниць;

кораблів/катерів – 10 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 одиниці;

спеціальної техніки – 38 одиниць;

крилатих ракет – 87 одиниць.

Евакуація з Маріуполя обов'язково буде

На 4 травня заплановано евакуацію з Маріуполя Донецької області. Про це повідомила віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, заплановано евакуацію до Запоріжжя з Луначарського кільця (біля Бердянська) о 10:00, з Токмака о 15:00 та Василівки о 16:00.

"Щодо сьогоднішньої евакуації з Луначарського кільця (біля Бердянська). Дуже прошу якнайшвидше збиратися на точку евакуації. Евакуація обов'язково буде", – написала Верещук.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Росія долучила в Україні приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності. Чверть сил, ймовірно, виведено з ладу.

Також ми інформували, що 9 травня Путін може оголосити війну Україні та мобілізацію в РФ, і з'ясовували, чи допоможе це Росії виграти війну.