Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Росія намагається захопити Донбас та перекидає додаткові сили під Харків – Генштаб ЗСУ

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 квітня, 07:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ворожі війська також хочуть утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом
Військові РФ продовжують наступ на Донбас.
Військові РФ продовжують наступ на Донбас. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія намагається продовжувати наступ, щоб встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей, а також утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Реклама

Крім того, ворожі війська не припиняють ракетно-авіаційні удари по цивільних об’єктах на всій території України. Протягом попередньої доби відбулась активізація завдання ракетних ударів по об’єктах у західних областях.

Ситуація по напрямках

У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор проводить наступальні та штурмові дії на окремих напрямках.

Ворог продовжує перекидати озброєння, військової техніки до України з центральних і східних регіонів Російської Федерації. Поряд з бойовими підрозділами перекидає підрозділи забезпечення.

Реклама

Крім того, щоб удосконалити систему матеріально-технічного забезпечення, окупанти розгортають логістичні центри та створюють польові бази ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

На Слобожанському напрямку противник визначеним складом сил продовжує часткове блокування міста Харкова. За наявною інформацією, з метою організації системи протиповітряної оборони наступального угруповання, ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК "Тор" до Харківської області. Водночас, у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області, для прикриття основних пунктів управління, a також тилових районів розгорнуто зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300.

На Ізюмському напрямку ворог веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець. Для підтримки наступальних дій угруповання на зазначеному напрямку противник створив систему основних та запасних вогневих позицій для реактивної та ствольної артилерії.

Реклама

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення.

Основні зусилля ворога зосереджені на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. У Запорізькій області триває зосередження підрозділів окупаційних військ у визначених районах.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на виході до адмінмежі Херсонської області. З метою покращення тактичного положення окупанти намагаються вести наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка. Противник не припиняє обстріли цивільних об’єктів у місті Миколаєві.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не фіксується.

Республіка Білорусь продовжує надавати свою територію для завдання авіаційних ударів по території України та ведення розвідки об’єктів на нашій території.

Військові РФ відмовляються воювати в Україні

За наявною уточненою інформацією Генштабу ЗСУ, втрати 126-ї бригади берегової оборони чорноморського флоту складають до 75%. 810-а окрема бригада морської піхоти чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців вбитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти.

Значна частина військовослужбовців зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі у так званій "спеціальній операції".

ЗСУ відбивають атаки ворога

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено десять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, а також міномет противника з розрахунком.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено сім повітряних цілей: один літак, чотири БПЛА та дві крилаті ракети.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 18 квітня
1
Особовий склад 20600
Особовий склад
2
Літаки 167
Літаки
3
Гелікоптери 147
Гелікоптери
4
Танки 790
Танки
5
ББМ 2041
ББМ
6
Артилерія 381
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 130
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 155
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1487
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Особисто знищив дві ворожі БМД. Володимир Балюк – десантник, позивний "Балу", головний сержант роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Відбиваючи атаку ворога, за допомогою "джавеліна" підірвав дві бойові машини десанту росіян, після чого наступ окупантів захлинувся. Загинув у тому ж бою. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39370.48

Binance Coin (BNB)

405.64

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

107.63

Theta (THETA)

2.9

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.82

Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти