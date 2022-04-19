Росія намагається захопити Донбас та перекидає додаткові сили під Харків – Генштаб ЗСУ

Ворожі війська також хочуть утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом

Військові РФ продовжують наступ на Донбас. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія намагається продовжувати наступ, щоб встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей, а також утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Крім того, ворожі війська не припиняють ракетно-авіаційні удари по цивільних об’єктах на всій території України. Протягом попередньої доби відбулась активізація завдання ракетних ударів по об’єктах у західних областях.

Ситуація по напрямках

У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор проводить наступальні та штурмові дії на окремих напрямках.

Ворог продовжує перекидати озброєння, військової техніки до України з центральних і східних регіонів Російської Федерації. Поряд з бойовими підрозділами перекидає підрозділи забезпечення.

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Крім того, щоб удосконалити систему матеріально-технічного забезпечення, окупанти розгортають логістичні центри та створюють польові бази ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

На Слобожанському напрямку противник визначеним складом сил продовжує часткове блокування міста Харкова. За наявною інформацією, з метою організації системи протиповітряної оборони наступального угруповання, ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК "Тор" до Харківської області. Водночас, у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області, для прикриття основних пунктів управління, a також тилових районів розгорнуто зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300.

На Ізюмському напрямку ворог веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець. Для підтримки наступальних дій угруповання на зазначеному напрямку противник створив систему основних та запасних вогневих позицій для реактивної та ствольної артилерії.

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На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення.

Основні зусилля ворога зосереджені на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. У Запорізькій області триває зосередження підрозділів окупаційних військ у визначених районах.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на виході до адмінмежі Херсонської області. З метою покращення тактичного положення окупанти намагаються вести наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка. Противник не припиняє обстріли цивільних об’єктів у місті Миколаєві.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не фіксується.

Республіка Білорусь продовжує надавати свою територію для завдання авіаційних ударів по території України та ведення розвідки об’єктів на нашій території.

Військові РФ відмовляються воювати в Україні

За наявною уточненою інформацією Генштабу ЗСУ, втрати 126-ї бригади берегової оборони чорноморського флоту складають до 75%. 810-а окрема бригада морської піхоти чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців вбитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти.

Значна частина військовослужбовців зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі у так званій "спеціальній операції".

ЗСУ відбивають атаки ворога

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено десять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, а також міномет противника з розрахунком.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено сім повітряних цілей: один літак, чотири БПЛА та дві крилаті ракети.

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