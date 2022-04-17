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Генштаб: армія РФ чинить провокації, поки її солдати тікають, щоб не воювати

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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17 квітня, 19:35
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Українські захисники тримають оборону та поступово відтісняють ворожі війська на певних напрямках
Окупанти намагаються утримати займані позиції / Колаж "Сьогодні"
Окупанти намагаються утримати займані позиції / Колаж "Сьогодні"

Триває 53-тя доба протистоянняукраїнського народу російському воєнному вторгненню. Окупанти не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах промислової та цивільної інфраструктури України. Також армія РФ чинить провокації та примусово мобілізує чоловіків на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Дії ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ворог до активних дій не вдавався.

На Сіверському напрямку можливе застосування диверсійно-розвідувальних груп і завдання ракетних ударів з території РФ по військовій та цивільній інфраструктурі.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається вражати позиції підрозділів наших військ та об'єкти критичної інфраструктури.

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На Донецькому та Таврійському напрямках ворог активізував бойові дії. Продовжуються ракетно-бомбові удари по Маріуполю. Окупанти намагалися штурмувати в районі морського порту та заводу "Азовсталь".

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати позиції.

"У районі населеного пункту Василівка Запорізької області було відзначено, що противник, ймовірно, для здійснення провокацій замальовує букви Z на техніці та встановлює українські прапори", – йдеться у повідомленні.

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У Криму не вірять російським ЗМІ

Значного суспільного резонансу в Криму набула інформація про знищення Україною ракетного крейсера "Москва".

Люди все більше не довіряють інформації, яку поширюють офіційні російські засоби масової інформації.

Окупанти примусово мобілізують чоловіків

Загарбники намагаються втягнути у війну місцевих жителів на тимчасово захоплених територіях через нестачу солдатів. У місті Ізюмі розпочато примусову мобілізацію чоловіків.

На окремих тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується підготовка до проведення незаконного референдуму для проголошення так званої "Херсонської народної республіки". Для фальшування результатів планують використовувати персональні дані жителів регіону. Їх окупанти збирають, коли видають "гуманітарну допомогу".

Серед мешканців ширяться відомості, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їхня "мобілізація" до лав збройних сил Російської Федерації.

Солдати тікають з полігонів РФ

Під час підготовки перед відправленням на війну з Україною з полігонів втікають солдати. Вже зафіксовано понад 50 випадків, коли особовий склад самовільно залишив польовий табір.

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Історії звитяг
Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
Слава Україні!
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