Россия сосредотачивает войска у северных границ Украины: известна причина

Российская Федерация продолжает размещать отдельные подразделения своих вооруженных сил в пограничных районах Брянской и Курской областей.
Об этом сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, пишет Укринформ.
Что происходит
По его словам, страна-агрессор это делает для демонстрации присутствия и сковывания сил, действий украинских подразделений и сил обороны.
"Формирование врагом ударной группировки для возобновления наступления на данный момент не наблюдается", – сказал он.
Ранее военный эксперт Петр Черник рассказал о том, что Россия приближается к сакральной границе потери своих танков. При этом военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут еще больше нанести ракетных ударов по Украине – они будут связаны с несколькими мероприятиями, в том числе политическими.