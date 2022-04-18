Росія зосередила у Чорному морі не менше 36 крилатих ракет "Калібр" – Мотузяник

Ворожі кораблі намагаються ізолювати українське узбережжя

Росія зосередила у Чорному морі крилаті ракети "Калібр". Фото: колаж "Сьогодні"

Росія зосередила у Чорному морі не менше 36 крилатих ракет "Калібр" на п'ятьох носіях. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у понеділок, 18 квітня.

"За минулу добу кількість вильотів літаків оперативно-тактичної авіації Росії збільшилася більш ніж у півтора рази, а в акваторії Чорного моря перебуває п'ять російських носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їхній потенційний сумарний залп – не менше 36 ракет", – заявив Мотузяник.

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Він також додав, що корабельне угруповання в Чорному морі продовжує виконувати завдання щодо завдання ракетних ударів по об'єктах на території України, ізоляції морського узбережжя нашої держави і веде розвідку.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", 13 квітня ЗСУ завдали ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва". За інформацією радника Офісу президента України Олексія Арестовича, вороже судно пішло на дно.

Також ми з'ясовували, чи Росія мститиме за знищення "Москви" та яку ще зброю приготувала Україна для війни із загарбниками.

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"Москва" – російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проекту 1164 р. "Атлант". Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований на Суднобудівному заводі імені 61 комунара у місті Миколаєві, спочатку отримав найменування "Слава". Після списання протичовнового крейсера "Москва" проекту 1123 успадкував його ім'я і став флагманом Чорноморського флоту.