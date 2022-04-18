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Росія зосередила у Чорному морі не менше 36 крилатих ракет "Калібр" – Мотузяник

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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18 квітня, 18:12
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Ворожі кораблі намагаються ізолювати українське узбережжя
Росія зосередила у Чорному морі крилаті ракети "Калібр". Фото: колаж "Сьогодні"
Росія зосередила у Чорному морі крилаті ракети "Калібр". Фото: колаж "Сьогодні"

Росія зосередила у Чорному морі не менше 36 крилатих ракет "Калібр" на п'ятьох носіях. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у понеділок, 18 квітня.

"За минулу добу кількість вильотів літаків оперативно-тактичної авіації Росії збільшилася більш ніж у півтора рази, а в акваторії Чорного моря перебуває п'ять російських носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їхній потенційний сумарний залп – не менше 36 ракет", – заявив Мотузяник.

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Він також додав, що корабельне угруповання в Чорному морі продовжує виконувати завдання щодо завдання ракетних ударів по об'єктах на території України, ізоляції морського узбережжя нашої держави і веде розвідку.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", 13 квітня ЗСУ завдали ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва". За інформацією радника Офісу президента України Олексія Арестовича, вороже судно пішло на дно.

Також ми з'ясовували, чи Росія мститиме за знищення "Москви" та яку ще зброю приготувала Україна для війни із загарбниками.

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"Москва" – російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проекту 1164 р. "Атлант". Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований на Суднобудівному заводі імені 61 комунара у місті Миколаєві, спочатку отримав найменування "Слава". Після списання протичовнового крейсера "Москва" проекту 1123 успадкував його ім'я і став флагманом Чорноморського флоту.

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Особовий склад
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Літаки 167
Літаки
3
Гелікоптери 147
Гелікоптери
4
Танки 790
Танки
5
ББМ 2041
ББМ
6
Артилерія 381
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
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РСЗВ 130
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Герої не вмирають!

Особисто знищив дві ворожі БМД. Володимир Балюк – десантник, позивний "Балу", головний сержант роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Відбиваючи атаку ворога, за допомогою "джавеліна" підірвав дві бойові машини десанту росіян, після чого наступ окупантів захлинувся. Загинув у тому ж бою. Герой України. Посмертно.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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