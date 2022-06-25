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Росія здійснила ядерний теракт на території України

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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25 червня, 18:35
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Установка "Джерело нейтронів" отримала пошкодження
Путіну начхати на радіаційну безпеку / Колаж "Сьогодні"
Путіну начхати на радіаційну безпеку / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти здійснили чергову диверсію проти ядерного об'єкту на території України. Цього разу вони обстріляли установку "Джерело нейтронів" у Харкові.

Про це повідомляється на телеграм-каналі Державної інспекції ядерного регулювання України.

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Що відомо

"У результаті чергового обстрілу Харкова зі сторони російської федерації 25 червня 2022 року пошкоджень зазнала ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчику встановлено факт нанесення додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчику", – йдеться у повідомленні.

Також в українському контролюючому органі повідомили, що пошкоджено:

  • північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;
  • вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
  • вентиляційну трубу основної будівлі установки;
  • систему охолодження клістронної галереї прискорювача;
  • корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
  • обшивку основної будівлі установки.

Ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан. Оперативний персонал контролює стан ЯПУ "Джерело нейтронів", продовжує роботу з усунення наслідків бойових дій та підтримання у працездатному стані обладнання ядерної установки.

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"Ця робота ускладнена, а інколи й неможлива через небезпеку нових обстрілів майданчику. Зовнішнє електропостачання ЯПУ "Джерело нейтронів" відсутнє ", – йдеться у повідомленні.

Під постійним вогнем

Нагадаємо, що відпочатку відкритої агресії проти України територія інституту, на якій розташована ЯПУ "Джерело нейтронів", постійно обстрілюється та піддається бомбардуванню зі сторони російських військ. Інфраструктурі інституту вже завдані катастрофічні збитки. Під обстріли потрапила і безпосередньо ЯПУ "Джерело нейтронів" та зазнали значних пошкоджень будівлі інституту.

"У черговий раз звертаємо увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження бомбардування та обстрілів майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій" , – попереджають у Держінспекції ядерного регулювання України.

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А що у МАГАТЕ?

  • Світова організація, яка мала б протистояти постійному нападу армії Росії на ядерні об'єкти в Україні, поки що демонструє слабку реакцію. Все тому, що у її структурі знаходиться багато агентів впливу міжнародного злочинця Володимира Путіна.
  • В офісі Агентства дуже мляво відреагували на той факт, що в ніч проти 4 березня російські окупанти обстріляли діючу Запорізьку АЕС і там почалася пожежа.
  • Жодної реакції не було на те, що росіяни захопили управління Запорізької АЕС. Хоча представники українського "Енергоатому" звернули увагу МАГАТЕ, що представники "Росатому" таким чином порушили всі встановлені міжнародні правила та вимоги ядерної та радіаційної безпеки.

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