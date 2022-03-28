Росія вдарила по Сєвєродонецьку: сім людей поранені, під завалами шукають дітей

Повністю зруйновано п'ять будинків, пошуки постраждалих тривають

Окупанти обстріляли Луганську область / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни вчергове вдарили по Сєвєродонецьку Луганської області. В результаті постраждали щонайменше 7 людей, завали ще розбирають.

Про це повідомили у пресслужбі Луганської ВЦА в Facebook.

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Зазначається, що п'ять будинків, розташованих в одному районі міста, потрапили під щільний обстріл російської армії.

"Маємо пожежі та чисельні руйнування. Задіяні майже всі рятувальники. В одному з будинків зруйновано два верхні поверхи, ще в двох – майже відсутні по два під’їзди в кожному. З-під завалів вже підняли сімох осіб, серед них є поранені. Пошуки людей, у тому числі дітей, тривають", – повідомив глава області Сергій Гайдай.

Ще одного пораненого направлено до лікарні після обстрілу Рубіжного.

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Ситуація в Луганській області

26 березня, у день, коли в регіоні домовилися про "режим тиші", окупанти відкрили вогонь по Лисичанську та Сєвєродонецьку. В результаті у Сєвєродонецьку загорілися кілька будинків, а у Лисичанську виявилися заблокованими під землею шахтарі.

Росія вдарила по Лисичанську ракетою "Точка-У" та градами. Складна ситуація і в Сєвєродонецьку. Тут палає ще один продуктовий склад, два житлових та декілька дачних будинків, пошкоджені гаражі станції швидкої допомоги, в цьому ж районі травмовано жінку.

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