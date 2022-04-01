Росіяни на Донбасі замінували трасу по маршруту евакуаційного автобуса (фото)

На маршруті евакуаційного автобусу в Лисичанську Луганської області росіяни з безпілотника замінували трасу.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Facebook.
За його словами, трагедії вдалося уникнути. Евакуація проводилася з шести міст та сіл.
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"Майже в кожному з них "режим тиші" з боку ворога відсутній. Росіяни зранку відкрили вогонь по Гірському, трохи пізніше – по старим районам Сєвєродонецька, Новодружеську та Привіллю. Не обійшлося без труднощів і в Лисичанську. На шляху евакуаційного автобусу опинилися міни. Росіяни скинули їх за допомоги безпілотника", – розповів Гайдай.
Врятував людей водій автобуса, який своєчасно побачив небезпечні предмети та змінив маршрут.
Замінований евакуаційний маршрут. Фото: Луганська ОВА
Евакуація 1 квітня
У Луганській області влада погодила п'ять гуманітарних коридорів на 1 квітня. Проте евакуація із шести населених пунктів проблематична – окупанти ігнорують "режим тиші" та обстрілюють мирних жителів.
До віддалених населених пунктів з кожним днем все важче доставляти гуманітарний вантаж – українцям радять якнайшвидше залишити небезпечні райони.
Маршрути для евакуації:
- Бахмут – Лисичанськ – Сєвєродонецьк – Рубіжне;
- Бахмут – Лисичанськ – Гірське – Нижнє;
- Бахмут – Лисичанськ – Сєвєродонецьк;
- Бахмут – Попасна;
- Бахмут – Лисичанськ.